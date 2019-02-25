"Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla İmtihanı" paneli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hocalı katilleri ve bu katliama yardım edenler ya da göz yumanlar Srebrenitsa'da olduğu gibi yargı önüne çıkarılmalıdır." dedi.

BBP ile Alperen Ocaklarınca Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de 613 kişinin Ermenilerce öldürüldüğü Hocalı Katliamı'nın 27'nci yıl dönümü dolayısıyla "Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla İmtihanı" konulu panel düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti, Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Destici, Hocalı katliamının yüreklerde kanayan yara olmaya devam ettiğini belirtti, bu katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Destici, Ermenilerin iddia ettikleri soykırımın asılsız belgelere ve çarpıtmalara rağmen sürekli gündemde kaldığını ancak Hocalı katliamının Türkiye'de sadece belli bir kesimin gündeminde olduğunu ifade ederek, "Türkiye Hocalı'ya sahip çıkmalıdır. Hocalı soykırımının kabul edilmesi için uluslararası örgütler ve ülkeler nezdinde, 'Elinde imkan olduğu halde neleri yapmıyor?' sorusunun cevabını verip gerekenleri acilen yapmalıdır." diye konuştu.