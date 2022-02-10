Hocalı Katliamı'nda neler oldu? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?

Hafızalardan silinmeyen Hocalı Katliamı, Azerbaycan Dağlık Karabağ'da Hocalı kasabasına Ermenistan'a bağlı kuvvetlerin girerek toplu şekilde halkı öldürmesi olayına denir. Bu olay tarih boyunca ne Azerbaycan ne de dünya tarafından unutulmadı unutulmayacak da... İşte Hocalı Katliamı'nda dair merak edilenler!

HOCALI KATLİAMI'NDA NELER OLDU?

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde halkı öldürülmesi olayıdır.

'Memorial'İnsan Hakları Savunma Merkezi, İnsan Hakları İzleme Örgütü, The New York Times gazetesi ve Time dergisine göre katliam, Ermenistan'ın ve 366. Motorize Piyade Alayı'nın desteğindeki Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Karabağ Savaşında Ermeni kuvvetlere komutanlık yapmış eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Markar Melkonyan'ın aktardığına göre kardeşi Monte Melkonyan, katliamın Ermeni güçler tarafından yapılan bir intikam olduğunu açıklamıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamı'nı Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak adlandırmıştır. Azerbaycan'ın resmî açıklamasına göre saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeri öldürülmüştür.

HOCALI KATLİAMI NE ZAMAN OLDU?

Ermeni güçleri 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğuna çeşitli işkencelerin yapıldığı görülmüştür. Bu işkencelere hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.

