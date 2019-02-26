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Hocalı Katliamı'nın 27. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim: - "Ermenilere en güzel cevap Türkiye-Azerbaycan gücü ve kardeşliğidir" - Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar: - "Nerede şehidimiz var ise orayı vatan bellemişiz. Zannedilmesin ki yılda bir gün hatırlıyoruz, hiç unutmuyoruz"

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesince “Hocalı Soykırımı'nı Anma Programı” düzenlendi.

Keçiören’in Etlik semtindeki Azerbaycan Meydanı'nda yapılan anma etkinliğine Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Milli Savunma Üniversitesinde Azerbaycanlı misafir harp okulu personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Meydandaki “Hocalı Katliamı” anıtına çelenk bırakılması ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi İbrahim, “Ermenilere en güzel cevap Türkiye-Azerbaycan gücü ve kardeşliğidir.” dedi.

İbrahim, Hocalı Katliamı'nın unutulmayacağını belirterek, “Ama Hocalı'yı unutmamak yetmez. Biz güçlü olacağız. Askerlerimiz nelere kadir olduğumuzun göstergesidir. Sadece biz değil kardeş Türkiye'miz de güçlü olmalıdır. Bugün Türkiye'nin dünyanın en güçlü devletleri arasında yer alması bizim için bir şereftir. Allah, Hocalı şehitlerimize ve tüm Azerbaycanlı ve Türk şehitlerimize rahmet eylesin.” diye konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar da şehitlerin varlığının iki millete güç verdiğini söyledi.

Ünüvar, “Bu olayları unutmamak lazım. Bizler nerede şehidimiz var ise orayı vatan bellemişiz. Zannedilmesin ki yılda bir gün hatırlıyoruz, hiç unutmuyoruz. Üstat Karakoç’un dediği gibi ‘Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar'.” dedi.

Etkinliğe katılan katliamın tanıklarından Mehmet Megiv, "facianın canlı şahidi olarak Ermeni mezalimini yakından gördüğünü" söyledi.

Megiv, “Bu facia Ermeni gaddarlığını büsbütün ortaya çıkarmıştır. Aileler yok edilmiştir. Hamile kadınların karnı yarılmıştır. Facianın canlı şahidiyiz.” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Ak da “Kardeş Azerbaycan’ın acılarına ortak oluyoruz.” diye konuştu.

İnsanlığa ve İslam dünyasına karşı soykırımların yaşanmaya devam ettiğini belirten Ak, acılar karşısında kardeş milletlerin bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti.

Ak, meydandaki Hocalı anıtının da bu kardeşliğin bir göstergesi olduğunu dile getirerek, “Türkiye’de Hocalı Katliamı adına dikilen ilk anıt burasıdır. Biz Hocalı’da olduğu gibi, Doğu Türkistan’da, Arakan'da, Filistin’de ve Bosna’daki zulme sessiz kalmayacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından anıta çiçek ve çelenk bırakıldı.

- Hocalı Katliamı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 1992 yılının 25 Şubat’ını 26 Şubat’a bağlayan gece, eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan’ın Hocalı şehrini işgal ederek, 83’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı olmak üzere 613 kişiyi katletti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

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