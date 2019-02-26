Hocalı Katliamı'nın 27. yılı

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesince “Hocalı Soykırımı'nı Anma Programı” düzenlendi.

Keçiören’in Etlik semtindeki Azerbaycan Meydanı'nda yapılan anma etkinliğine Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Milli Savunma Üniversitesinde Azerbaycanlı misafir harp okulu personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Meydandaki “Hocalı Katliamı” anıtına çelenk bırakılması ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi İbrahim, “Ermenilere en güzel cevap Türkiye-Azerbaycan gücü ve kardeşliğidir.” dedi.

İbrahim, Hocalı Katliamı'nın unutulmayacağını belirterek, “Ama Hocalı'yı unutmamak yetmez. Biz güçlü olacağız. Askerlerimiz nelere kadir olduğumuzun göstergesidir. Sadece biz değil kardeş Türkiye'miz de güçlü olmalıdır. Bugün Türkiye'nin dünyanın en güçlü devletleri arasında yer alması bizim için bir şereftir. Allah, Hocalı şehitlerimize ve tüm Azerbaycanlı ve Türk şehitlerimize rahmet eylesin.” diye konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar da şehitlerin varlığının iki millete güç verdiğini söyledi.