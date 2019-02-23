Hocalı Katliamı'nın kurbanları Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde anıldı

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Hocalı Katliamı'nın 27. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.
Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğince (ATİB) organize edilen etkinliğe Büyükelçi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.
Saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, Hocalı Katliamı'nın yaşandığı 26 Şubat'ın asla unutulmaması gerektiğini söyledi.
Tarihteki iyi günler kadar kötü günlerin de sahiplenilmesi, bunların bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin öğrenilmesinin önemine değinen Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın acısını da kederini de birlikte paylaşarak gereken dersleri birlikte çıkartması gerektiğini ifade etti.
Hazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamlet İsahanlı da Ermenilerin uydurma bir tarih ile bölge ülkelerine toprak iddialarında bulunduğunu, yalan ve uydurma tarihin nefret ve savaşa neden olduğunu kaydetti.
Hocalı Katliamı'nın faillerinin yargılanmadığını hatırlatan İsahanlı, Hocalı kurbanları için yapılacak en önemli şeyin Azerbaycan ve Türk dünyasının bilimsel, teknik, siyasi ve askeri konularda ilerlemesi olduğunu vurguladı.
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Topal da geçen 27 yılın, katliamın acılarını unutturmadığını söyledi.
Öfkelerinin hala ilk günkü gibi ayakta olduğunu belirten Topal, "Türk milleti ilk defa Hocalı'da soykırıma uğramadı. Ermeniler ve onların efendilerinin yaptıklarını öğrenmek için geriye gitmek lazım. Kaynarca Anlaşması'ndan itibaren Türk milleti soykırımlara maruz kaldı. Batı dünyası, katliama maruz kalanlar Türk ve Müslüman oldukları için sessiz kalmayı tercih etti." şeklinde konuştu.
Topal, konuşmasında Ermenilerin asılsız iddalarından ve 1. Dünya Savaşı'nda Anadolu'da yaptıkları katliamlardan bahsetti.
ATİB Başkan Yardımcısı, Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı Avni Demirci de bundan 27 yıl önce sadece Azerbaycan tarihine değil insanlık tarihine kara leke olarak düşen bir katliam yaşandığını söyledi. Demirci, "Katliam kurbanlarının tek suçları Müslüman ve Türk olmaktı." dedi.
Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Boran Aziz ise Dağlık Karabağ sorunu ve Hocalı Katliamı'na giden süreç hakkında bilgi verdi.
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