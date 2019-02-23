HABER

Hocalı Katliamı'nın kurbanları Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

Hocalı Katliamı'nın kurbanları Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde anıldı

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Hocalı Katliamı'nın 27. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğince (ATİB) organize edilen etkinliğe Büyükelçi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, Hocalı Katliamı'nın yaşandığı 26 Şubat'ın asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Tarihteki iyi günler kadar kötü günlerin de sahiplenilmesi, bunların bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin öğrenilmesinin önemine değinen Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın acısını da kederini de birlikte paylaşarak gereken dersleri birlikte çıkartması gerektiğini ifade etti.

Hazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamlet İsahanlı da Ermenilerin uydurma bir tarih ile bölge ülkelerine toprak iddialarında bulunduğunu, yalan ve uydurma tarihin nefret ve savaşa neden olduğunu kaydetti.

Hocalı Katliamı'nın faillerinin yargılanmadığını hatırlatan İsahanlı, Hocalı kurbanları için yapılacak en önemli şeyin Azerbaycan ve Türk dünyasının bilimsel, teknik, siyasi ve askeri konularda ilerlemesi olduğunu vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Topal da geçen 27 yılın, katliamın acılarını unutturmadığını söyledi.

Öfkelerinin hala ilk günkü gibi ayakta olduğunu belirten Topal, "Türk milleti ilk defa Hocalı'da soykırıma uğramadı. Ermeniler ve onların efendilerinin yaptıklarını öğrenmek için geriye gitmek lazım. Kaynarca Anlaşması'ndan itibaren Türk milleti soykırımlara maruz kaldı. Batı dünyası, katliama maruz kalanlar Türk ve Müslüman oldukları için sessiz kalmayı tercih etti." şeklinde konuştu.

Topal, konuşmasında Ermenilerin asılsız iddalarından ve 1. Dünya Savaşı'nda Anadolu'da yaptıkları katliamlardan bahsetti.

ATİB Başkan Yardımcısı, Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı Avni Demirci de bundan 27 yıl önce sadece Azerbaycan tarihine değil insanlık tarihine kara leke olarak düşen bir katliam yaşandığını söyledi. Demirci, "Katliam kurbanlarının tek suçları Müslüman ve Türk olmaktı." dedi.

Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Boran Aziz ise Dağlık Karabağ sorunu ve Hocalı Katliamı'na giden süreç hakkında bilgi verdi.

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Mudanya taşıyıcılarda direksiyon Şahiner’deMudanya taşıyıcılarda direksiyon Şahiner’de
Salman: “Bursa eğitimde büyük bir hamle yaptı”Salman: “Bursa eğitimde büyük bir hamle yaptı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATİB Büyükelçi Erkan Özoral Hocalı Hocalı Katliamı

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama

FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili kritik açıklama!

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Mersin'de midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

İstanbul'da kar yağışı başladı

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.