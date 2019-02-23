Hocalı Katliamı'nın kurbanları Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde anıldı

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Hocalı Katliamı'nın 27. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğince (ATİB) organize edilen etkinliğe Büyükelçi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler, iş adamları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, Hocalı Katliamı'nın yaşandığı 26 Şubat'ın asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Tarihteki iyi günler kadar kötü günlerin de sahiplenilmesi, bunların bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin öğrenilmesinin önemine değinen Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın acısını da kederini de birlikte paylaşarak gereken dersleri birlikte çıkartması gerektiğini ifade etti.

Hazar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamlet İsahanlı da Ermenilerin uydurma bir tarih ile bölge ülkelerine toprak iddialarında bulunduğunu, yalan ve uydurma tarihin nefret ve savaşa neden olduğunu kaydetti.