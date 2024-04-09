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'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı: "Nasıl okuyamadım"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.04.2024 13:00
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Ramazan bayramı arifesinde mezarlıktaki yakınlarını ziyaret eden çok sayıda vatandaş sahte hocalarla karşılaştı. Adana polisi harekete geçerek sahte hocaları mezarlıkta sınava tabi tuttu. Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu. Duaları okuyamayanlar mezarlığın dışına çıkarılırken bir sahte hocanın, "Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum” demesi dikkat çekti.

'Hocayım' diye mezarlıkta geziyordu! Polis 'dua oku' deyince foyası ortaya çıktı: "Nasıl okuyamadım"

Adana’da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkta ‘Sahte hoca’ denetimi gerçekleştirildi. Vatandaşların duygularını istismar edip haksız kazanç sağlayan sahte hocalar mezarlıktan dışarı çıkartıldı. Ramazan Bayramı arifesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta yoğunluk yaşanırken, mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçmek için dua okumak isteyenler sınava tabi tutuldu.

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DUAYI YANLIŞ OKUYANLAR DIŞARI ÇIKARILDI

Mezarlık cami imamı ve güvenlikleri ise sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu. Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlık dışına çıkartıldı.

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“NE KADAR PARA VERİRLERSE O KADAR KAZANIYORUM”

Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan Fadil Zaluk, “Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum” dedi.

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"OKUDUĞU DUADA İÇİME KUŞKU DÜŞTÜ"

Ailesinin mezarını ziyarete giden ve sahte hocaya dua okutan Coşkun Umay isimli vatandaş, “Hoca olarak geziyorlar. Yapacak bir şey yok. Okuduğu duada da içime kuşku düştü. Denetleme çok güzel memnun oldum. Bundan sonra sahte hocalara karşı daha dikkatli olacağım. Sıkı denetimlerle bu ancak mümkün olur” ifadelerini kullandı.

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KART ÖNERİSİ

Mezarlıkta İsmet Kocabey, “Önceden kart veriliyordu. Şimdi o yok, kart verilmesinden yanayız. Kart verilirse güvenli olur. Hem vatandaşlar hem de bizler mağdur olmayız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adana mezarlık dua
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