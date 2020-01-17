Hollanda 94,5 milyar euroluk tarım ihracatı ile dünya ikincisi oldu

Hollanda İstatistik Kurumu ve Wageningen Üniversitesi Ekonomik Araştırma Merkezi'nin verilerine göre Hollanda geçen yıl 94,5 milyar euroluk tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

İhracat oranını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artıran Hollanda, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı unvanını korudu.

Hollanda, yüz ölçümü ve nüfus bakımından birçok ülkenin gerisinde. Buna rağmen, yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip olan ülke, her yıl tarım ürünleri ihracatını biraz daha artırıyor.

Hollanda'nın dünyaya sattığı ürünlerin başında gıda ürünleri ile çiçek soğanı ve bitkiler yer alıyor. Geçen yıl i peynir ve çiçek satışından 68,5 milyar euro gelir elde edildi.

Yaş sebze ve meyvenin yanı sıra, 2019 yılında et ihracatı da önemli ölçüde arttı.

Wageningen Üniversitesi'nden Krijn Poppe'ye göre, et ihracatındaki artışın en önemli nedeni, Asya'da ortaya çıkan domuz humması. Bu nedenle özellikle Çin'den ciddi miktarda et talebi oldu.

Afrika'dan kakao alıp işleyerek İsviçre'ye satıyor

Hollanda'nın ihraç ettiği tarım ürünleri arasında alkollü içecekler, kakao ve çikolata da bulunuyor. Kakao ve çikolata satışı geçen yıl yüzde 6 oranında arttı.