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  4. Hollanda 94,5 milyar euroluk tarım ihracatı ile dünya ikincisi oldu

Hollanda 94,5 milyar euroluk tarım ihracatı ile dünya ikincisi oldu

17.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Hollanda, 2019'da 94,5 milyar euroluk tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirerek ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı unvanını korudu. Hollanda'nın tarım ihracat oranı bir önceki yıla göre yüzde 5 arttı. Ancak ülkede üretimdeki artışın çevresel etkileri tartışma yaratıyor.

Hollanda 94,5 milyar euroluk tarım ihracatı ile dünya ikincisi oldu

Hollanda İstatistik Kurumu ve Wageningen Üniversitesi Ekonomik Araştırma Merkezi'nin verilerine göre Hollanda geçen yıl 94,5 milyar euroluk tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

İhracat oranını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artıran Hollanda, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçısı unvanını korudu.

Hollanda, yüz ölçümü ve nüfus bakımından birçok ülkenin gerisinde. Buna rağmen, yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip olan ülke, her yıl tarım ürünleri ihracatını biraz daha artırıyor.

Hollanda'nın dünyaya sattığı ürünlerin başında gıda ürünleri ile çiçek soğanı ve bitkiler yer alıyor. Geçen yıl i peynir ve çiçek satışından 68,5 milyar euro gelir elde edildi.

Yaş sebze ve meyvenin yanı sıra, 2019 yılında et ihracatı da önemli ölçüde arttı.

Wageningen Üniversitesi'nden Krijn Poppe'ye göre, et ihracatındaki artışın en önemli nedeni, Asya'da ortaya çıkan domuz humması. Bu nedenle özellikle Çin'den ciddi miktarda et talebi oldu.

Afrika'dan kakao alıp işleyerek İsviçre'ye satıyor

Hollanda'nın ihraç ettiği tarım ürünleri arasında alkollü içecekler, kakao ve çikolata da bulunuyor. Kakao ve çikolata satışı geçen yıl yüzde 6 oranında arttı.

Hollanda, Batı Afrika'dan ithal ettiği kakao çekirdeklerini işleyerek, İsviçre, Belçika ve Fransa'ya ihraç ediliyor.

Hollanda, Güney Afrika ve Güney Amerika'dan ithal ettiği bazı tropikal meyveleri de kendi ürünleri ile harmanlayarak üçüncü ülkelere satıyor.

Çevresel etkileri tartışılıyor

Wageningen Üniversitesi'nin raporunda, "Hollanda gibi küçük bir ülkenin dünyanın en büyük ikinci tarım ürünleri ihracatçısı olması ne kadar mantıklı?" sorusu da gündeme getirildi.

Azot krizi ve iklim değişikliği önlemleri nedeniyle, önümüzdeki yıllarda Hollanda'da tarım sektörünün geleceği konusunda yoğun tartışmalar yapılıyor.

Ekonomist Krijn Poppe, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, önemli ölçüdeki tarım ihracatının aynı zamanda çevre kirliliği anlamına geldiğini de vurguladı.

Poppe'ye göre, azot salımını en az indirmeye yönelik önlemlerin tarımsal girdilere yansıması nedeniyle, gelecek dönemde ihracat biraz azalacak.

Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanı Carola Schouten, ihracat rakamlarının birçok kesimin sıkı çalışması sonucu arttığını belirterek, "Yurtdışında büyük talep gören iyi ürünler tedarik ediyoruz. Çiftçilerin daha iyi bir hayat sürdürebilecekleri şekilde üretim yapmalıyız ama aynı zamanda çevre ile dengeleri de gözetmeliyiz" dedi.

Schouten, çevre konusunda Hollanda'nın tek başına çaba harcamasının hiçbir anlamı olmayacağını, azot salımı konusunda Avrupa genelinde ortak çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

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