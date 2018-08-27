HABER

Hollanda başbakanını tehdit eden kişiye hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:16 | Son Güncelleme

Hollanda başbakanını tehdit eden kişiye hapis cezası

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da mahkeme, Başbakan Mark Rutte'yi elektronik postayla tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişiyi hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin yazılı açıklamasında, elektronik postayla "Belirli bir hastalıkla ilgili bir yasanın zorlaştırıldığı takdirde Rutte'nin kafasını kesip DEAŞ'a hediye edeceği" ifadeleriyle tehditte bulunan 26 yaşındaki kişiye 4 ay şartlı hapis cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, zanlının Başbakan dışında başka siyasetçileri de elektronik postayla tehdit ettiği ifade edilerek, zanlıya cezası süresince özel bakım evinde kalma ve psikolojik tedavi görme şartı getirildiği kaydedildi.

Bu arada, Başbakan Rutte'yi tehdit eden kişinin sağlık sorunları olduğu bildirildi.

Hollanda Savcılığının açıklamasında ise 2017'de ülkedeki siyasetçiler tarafından, aldıkları tehditler nedeniyle yapılan başvuruların, 2016'ya göre yaklaşık yüzde 40 arttığı belirtildi.

Açıklamada, 2016 yılında 239 başvurudan 65'i, 2017 yılında ise 331 başvurudan 90'ı hakkında ceza kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.

PARTNERKim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...Kim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...
Derede boğulan 7 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandıDerede boğulan 7 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
6 yaşındayken Yunanlara esir düşen Ali Osman Dede, 102 yaşında öldü6 yaşındayken Yunanlara esir düşen Ali Osman Dede, 102 yaşında öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza Hollanda Hollanda Başbakanı Mark Rutte tehdit

En Çok Okunan Haberler

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Gördes ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.