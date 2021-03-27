Hollanda: 'Bir Türk daha eksildi' ifadesi nedeniyle polislere kınama dışında ceza yok

Hollanda'nın Rotterdam kenti Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, polislerin, 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın, yasal koruma istediği 32 yaşındaki Bekir Eraslan tarafından öldürülmesi üzerine, "Bir Türk daha eksildi" ifadesini kullanmaları nedeniyle Türk toplumundan ve Ergincanlı ailesinden özür diledi.

Ancak, ırkçı ve ayrımcı mesajları nedeniyle geçen ay kınama ile cezalandırılan 5 polis memuruna ek yaptırım uygulanmayacak.

Hümeyra Ergincanlı ve diğer göçmenlerle ilgili ırkçı ifadeler içeren WhatsApp mesajlarını ihbar eden Fas kökenli polis memuruna ise Marconiplein Karakolu'ndaki diğer polisler tarafından zorbalık yapıldığı belirtildi.

Rotterdam'daki yerel kanal Rijmond TV'ye konuk olan Emniyet Müdürü Westerbeke, kendisini tehdit eden Bekir Eraslan'dan korunmak için defalarca başvuru yaptığı polislerin, koruma sağlamak yerine ayrımcı mesajlar paylaşmasının "ekstra trajik" olduğunu söyledi.

Bu durumun, Hollanda'daki Türkiye kökenli göçmenlerin polise duyduğu güveni azalttığını söyleyen Westerbeke, "Hümeyra'nın ailesi, Türk toplumu ve bu mesajlardan incinen herkesten samimi olarak özür dilyorum" dedi.