HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'da 300 yıl önce şifreli katlanmış mektubun gizemi çözüldü

Hollanda'da 300 yıl önce şifreli katlanmış mektubun gizemi çözüldü

02.03.2021 16:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın Lahey kentinde harf tekniği ile şifrelenerek katlanan mektubun gizemi X-ışını tarayıcısı yöntemiyle 300 yıl sonra çözüldü.

Hollanda'nın Lahey kentinde keşfedilen şifreli mektubun yer aldığı sandık heyecan yarattı. Lahey'deki uzmanlar 1689 ve 1706 yılları arasında gönderilen ve 577 adet şifreli mektubun yeraldığı sandıktaki gizemi çözmek için harekete geçti. Sandıktan bir adet şifreli mektubu seçen uzmanlar, mektuba zarar vermeden şifreyi çözmek için özel yazılım kullandı. Uzmanlar, 300 yıl aradan sonra ilk kez açmayı başardıkları mektupların "harf kilitleme tekniği" ile katlandığını ortaya çıkardı.

X-IŞINI TARAYICI KULLANILDI

Uzmanlar, X ışını tarayıcı ve yazılım tekniği kullanarak, 31 Temmuz 1697 tarihli şifreli katlanmış mektubun içeriğini fiziki olarak açmadan içindeki gizemi çözdü. Mektubun içeriğinde, Jacques Sennacques adlı bir kişi Daniel Le Pers'in ölüm raporunun bir kopyasını Lahey'de bir Fransız tüccar olan kuzeni Pierre Le Pers'e gönderdiği ortaya çıktı.

MEKTUPTAKİ İÇERİK ÖLÜM RAPORU ÇIKTI

Mektup dolu sandığın, Simon de Brienne adında bir posta müdürü ve postası eşi Marie Germain'e ait olduğu ve 1926'da Lahey'deki Museum voor Communicatie tarafından satın alındığı belirtildi. Araştırmacılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gün ışığını hiç görmemiş ve alıcısına hiç ulaşmamış samimi bir hikayeyi okumak için sanal açılımı kullanmak gerçekten olağanüstü" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Almanya'dan veliaht prens hakkında suç duyurusu!Almanya'dan veliaht prens hakkında suç duyurusu!
Abdestin farzları nelerdir?Abdestin farzları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

1950’den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuk istismar edildi!

1950’den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuk istismar edildi!

Şimdi de 4. dalga tedirginliği: Nedeni mutasyonlar!

Şimdi de 4. dalga tedirginliği: Nedeni mutasyonlar!

Almanya'dan veliaht prens hakkında suç duyurusu!

Almanya'dan veliaht prens hakkında suç duyurusu!

Alibaba'nın kurucusu Ma artık Çin'in en zengini değil

Alibaba'nın kurucusu Ma artık Çin'in en zengini değil

Gürcistan hükümeti erken seçimi kabul etmiyor

Gürcistan hükümeti erken seçimi kabul etmiyor

Koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti!

Koronavirüs aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.