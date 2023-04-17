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Hollanda'da kan donduran olay: Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu!

17.04.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda kan donduran bir olay yaşandı. Kanada'dan Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu.

Hollanda'da kan donduran olay: Yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu!

Kanada'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na gelen uçağın iniş takımlarında ceset bulundu.

Yerel medyadaki haberde, Kanada'dan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yolcu uçağının iniş takımlarında bir kaçak yolcunun cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi.

Uçağın Nijerya'nın Lagos kentine uğradıktan sonra Schiphol Havalimanı'na geldiği belirtilen haberde hayatını kaybeden kişinin, uçağın iniş takımlarına hangi ülkede saklandığının bilinmediği kaydedildi.

Haberde kaçak yolcunun ölüm nedeninin hipotermi olabileceği, olayla ilgili araştırma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. (AA)

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