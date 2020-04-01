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  4. Hollanda’da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

Hollanda’da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 09:27 | Son Güncelleme

Hollanda’da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki hasta iyileşerek taburcu edildi.

Hollanda’da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan koronavirüs salgınında iyi haberler de geliyor.

Hollanda’da 101 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için “umut kıvılcımı” olduğunu ifade etti.

Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi’ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikayeti ile başvurdu.

Kadının şikayetlerinin ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak.

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Hollanda koronavirüs

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