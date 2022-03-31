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Hollanda'da silahlı saldırı! Restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı

31.03.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’nın Zwolle şehrinde korkunç bir silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk’ü öldürüp kaçtı. Saldırı esnasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu belirtildi.

Hollanda'da silahlı saldırı! Restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı

Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi. Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İÇERİ GİRER GİRMEZ İKİ KİŞİYE ATEŞ AÇTIĞI BELİRTİLDİ

Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.

OLAYA ÇOK SAYIDA KİŞİ ŞAHİT OLDU

Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. (AA)

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Hollanda silahlı saldırı
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