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Hollanda Futbol Federasyonu formalarda seks oyuncağı reklamına izin vermedi

17.09.2020 18:43 | Son Güncelleme

Hollanda Futbol 1. Ligi (Eredivise) takımlarından FC Emmen'in, yeni sezon formaları için, seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys firması ile yaptığı sponsorluk anlaşması, Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından reddedildi.

Hollanda Futbol Federasyonu formalarda seks oyuncağı reklamına izin vermedi

Hollanda Futbol 1. Ligi (Eredivise) takımlarından FC Emmen'in, yeni sezon formaları için, seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys firması ile yaptığı sponsorluk anlaşması, Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından reddedildi.

Hollanda Futbol Federasyonu, seks oyuncağı satan firma ile futbol kulübü arasındaki anlaşmayı ahlaka aykırı buldu.

FC Emmen kulübü ise, kumar ve bahis şirketilerine izin verilirken, seks oyuncağı şirketinin ahlak dışı bulunmasına tepki gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Hollanda 1. Futbol Ligi'ni 12. sırada tamamlayan FC Emmen kulübü, geçen hafta başlayan 2020-2021 sezonu için, ana sponsor olarak, cinsel fantezi ürünleri toptancısı EasyToys'u seçti.

Emmen'in yerlisi olan EasyToys yöneticisi Eric Idema, hem alanında Hollanda'daki en büyüklerden biri olan şirketinin tanıtımı hem de taraftarı olduğu kulübe destek için FC Emmen'in ana sponsoru oldu.

Ancak FC Emmen Kulübü Başkanı Ronald Lubbers, seks oyuncakları firması ile imzalanan ana sponsorluk anlaşmasının, federasyon tarafından "ahlaka ve nezakete aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.

KNVB'den kulübe gönderilen yazıda, sponsorluk ifadelerinin nezaket ve ahlakla çelişmemesi gerektiği vurgulandı.

Federasyon, seks endüstrisi ile ilişkilendirilebilecek sponsorlukların, kulüp formalarında sergilenmesinin uygun olmayacağını bildirdi.

FC Emmen, sezonun ilk karşılaşmasında, VV Venlo karşısına reklamsız forma ile çıkmak zorunda kaldı.

Federasyonun kararının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Lubbers, yerel kanal RTV Drenthe'ye yaptığı açıklamada, EasyToys'un Hollanda'da ve yurtdışında iş yapan temiz bir şirket olduğunu savundu.

'Kumar daha büyük sorunlara yol açar'

FC Emmen Başkanı, Eredivise ekiplerinden Feyenoord'un, formasında bahis kuruluşu Toto'nun reklamı ile sahaya çıktığına işaret ederek, "Kumar bağımlılığının nihayetinde daha büyük sorunlara yola açabileceğini düşünüyorum" dedi.

Kulüp Başkanı, Reklam Komitesi'nin de, seks oyuncakları şirketi sponsorluğu ve reklamında bir sakınca görmediğini vurguladı.

Hollanda Futbol Federasyonu, stadyumlardaki reklam panolarında seks ile ilgili şirket reklamlarına karışmıyor. Stadyumlarda bu tür reklamlara izin verilebilyor. Ancak futbolcuların giydiği formlardaki reklamlar, KNVB'nin iznine tabii.

Emmen kulübünün, konuyu yargı gündemine taşımaya ve federasyon kararına itiraz etmeye hazırlandığı belirtiliyor.

EasyToys yöneticisi Idema, firmalatına ait reklamın ahlak dışı olmadığına ilişkin çok sayıda gerekçesi bulunduğunu savunarak, "Keşke federasyon, bir kez olsun bizimle kınuşsaydı. Pek çok insanın çalıştığı sağlıklı bir şirketiz" dedi.

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