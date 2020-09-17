Hollanda Futbol Federasyonu formalarda seks oyuncağı reklamına izin vermedi

Hollanda Futbol 1. Ligi (Eredivise) takımlarından FC Emmen'in, yeni sezon formaları için, seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys firması ile yaptığı sponsorluk anlaşması, Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından reddedildi.

Hollanda Futbol Federasyonu, seks oyuncağı satan firma ile futbol kulübü arasındaki anlaşmayı ahlaka aykırı buldu.

FC Emmen kulübü ise, kumar ve bahis şirketilerine izin verilirken, seks oyuncağı şirketinin ahlak dışı bulunmasına tepki gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Hollanda 1. Futbol Ligi'ni 12. sırada tamamlayan FC Emmen kulübü, geçen hafta başlayan 2020-2021 sezonu için, ana sponsor olarak, cinsel fantezi ürünleri toptancısı EasyToys'u seçti.

Emmen'in yerlisi olan EasyToys yöneticisi Eric Idema, hem alanında Hollanda'daki en büyüklerden biri olan şirketinin tanıtımı hem de taraftarı olduğu kulübe destek için FC Emmen'in ana sponsoru oldu.

Ancak FC Emmen Kulübü Başkanı Ronald Lubbers, seks oyuncakları firması ile imzalanan ana sponsorluk anlaşmasının, federasyon tarafından "ahlaka ve nezakete aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.