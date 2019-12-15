Hollanda "gizli bilgileri Türkiye'nin eline geçen Fethullah Gülen taraftarlarına" oturma izni verdi

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi'nin (IND), avukat Yılmaz S. Ankara'da gözaltına alındıktan sonra sığınma başvurusunda bulunan "Fethullah Gülen yapılanması üyelerine" oturma izni verdiği belirtildi.

Hollanda buna gerekçe olarak, avukat Yılmaz S.'de bulunan, Gülen yapılanması üyelerine ait gizli kişisel bilgilerin Türk makamlarının eline geçmesini gösterdi.

Hollanda'da yayın yapan RTL Televizyonu'na göre Avukat S., Hollanda ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilikleri adına, bu ülkelere iltica başvurusu yapan Gülen yapılanmasına yakın kişiler hakkında Türkiye'de araştırma yapıyordu.

Bu nedenle Yılmaz S.'nin ofisinde, Hollanda ve Almanya'daki Gülen yapılanması üyeleri ile onların Türkiye'deki yakınlarına ilişkin kişisel bilgiler içeren dosyalar bulunuyordu.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi, "casusluk" suçlamasıyla Kasım ayında gözaltına alınan Avukat S.'deki bilgilerin, Türk güvenlik birimlerinin eline geçtiğini bildirdi.

Hollanda medyasına göre, IND tarafından sığınma başvurusu yapanlara gönderilen mektupta, gizli kişisel bilgilerinin Türkiye'nin elinde olduğu vurgulandı.