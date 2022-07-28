Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor! Hırsızı, toz bezi ve deterjanla kovaladı

Hollanda'nın Deventer kentinde yaşayan Konyalı Latife Peker (48) bir anda ülke gündemine oturdu. Oğluna ait fırında temizlik yaptığı sırada elinde satırla giren hırsızı, temizlik beziyle püskürttü. Bir süre elindeki bezle hırsıza vuran ve boğuşan Peker, o sırada dükkana gelen başka bir adamın da yardımıyla hırsızı püskürttü. O anlar güvenlik kamerasına da yansırken, görüntüler ülkede gündem oldu.

"BEZ İLE HALE YAPIP BOĞUŞMAYA BAŞLADIM"

Soyguncu içeriye girdiği anda temizlik yapan üç çocuk annesi Peker yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

"İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım. O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" dedi.



