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  4. Hollanda’nın en ünlü dondurmacısı Musa Pekdemir, 67 yaşında hayatını kaybetti

Hollanda’nın en ünlü dondurmacısı Musa Pekdemir, 67 yaşında hayatını kaybetti

05.06.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’da Binnenhof olarak bilinen siyasi yerleşkenin içinde tam 45 yıldır dondurma satan Türk dondurmacı Musa Pekdemir’in 3 Haziran’da hayatını kaybetmesinin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte de dahil birçok siyasi başsağlığı mesajı yayınladı.

Hollanda’nın en ünlü dondurmacısı Musa Pekdemir, 67 yaşında hayatını kaybetti

Hollanda’nın Lahey kentinde yer alan Binnenhof olarak bilinen siyasi yerleşkenin içinde tam 45 yıldır seyyar aracı ile dondurma satan Musa Pekdemir, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 Haziran’da hayatını kaybetti. Pekdemir’in hayatını kaybettiği, üyesi olduğu Hart voor Den Haag (Lahey’in Kalbi) Partisi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Pekdemir’in hayatını kaybetmesinin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte de dahil birçok siyasi başsağlığı mesajı yayınladı. Rutte mesajında, “Üzücü bir haber. Binnenhof'un devamlı dondurmacısı Moes (Musa) vefat etti. Binnenhof sakini arkadaşım, yıllardır günübirlik ziyaretçilerin, politikacıların ve gazetecilerin yüzünü güldürdü. Lahey onu özleyecek. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.
Rutte, Pekdemir’i Lahey’in senato, temsilciler meclisi ve başbakanlıkla birlikte değişmez 4 sakininden biri olarak nitelendirmişti.

Lahey Belediye Meclisi üyesi Sebastian Kruis ise, “Lahey'de çok özlenecek bir ikon. Umarım ailesi ve arkadaşları güzel anılarda teselli bulurlar” dedi.

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HALKIN TEPKİSİ SONUCU İŞİNİ KAYBETMEMİŞTİ

Lahey Belediyesi tarafından çevre kirliliğini önlemek için alınan motosikletlerin kent merkezine giriş yasağı kararı ile işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Musa Pekdemir, halkın tepkisi sonrası istisna kapsamına alınmış ve işini kaybetmemişti. Yıllarca bakanlar, müsteşarlar, milletvekilleri, başbakanlar ve Hollanda Kraliçesi, Pekdemir’in müşteri olmuştu. Pekdemir’in ailesi, 1960’ların ortalarında Türkiye’den Hollanda’ya göçmüştü. (İHA)

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Dondurmacı Hollanda

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