Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Polisin resmi twitter hesabından fotoğrafı paylaşılan 37 yaşındaki saldırganın isminin Gökmen Tanış olduğu belirtildi.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Fotoğraftaki kişinin olayın baş şüphelisi olduğu ve görülmesi halinde yanına yaklaşılmaması ve polise haber verilmesi uyarısında bulunuldu.

"1981 DOĞUMLU, YOZGATLI"

Utrecht'te yaşayan Türk bir iş adamı, Gökmen Tanış'ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan'a gidip savaştığını söyledi. Türk iş adamı Tanış için, "Birkaç sene önce IŞİD'le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti." dedi.



