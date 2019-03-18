HABER

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Utrecht kentine bir tramvayda silahla ateş açarak bir kişinin ölümüne, altısı ağır çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan Türkiye doğumlu çıktı.

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Polisin resmi twitter hesabından fotoğrafı paylaşılan 37 yaşındaki saldırganın isminin Gökmen Tanış olduğu belirtildi.

Fotoğraftaki kişinin olayın baş şüphelisi olduğu ve görülmesi halinde yanına yaklaşılmaması ve polise haber verilmesi uyarısında bulunuldu.

"1981 DOĞUMLU, YOZGATLI"

Utrecht'te yaşayan Türk bir iş adamı, Gökmen Tanış'ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan'a gidip savaştığını söyledi. Türk iş adamı Tanış için, "Birkaç sene önce IŞİD'le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti." dedi.


Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!Evli erkekle otelde buluşup... Tüm mesajları ortaya çıktı!
Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli
150 milyon çocuk yetersiz besleniyor150 milyon çocuk yetersiz besleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Utrecht Hollanda saldırı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Hollanda'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırının olduğu camide

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki camide

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.