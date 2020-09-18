HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hollanda’da araç içinde vurulan kişinin Türk olabileceği iddia edildi

Hollanda’da araç içinde vurulan kişinin Türk olabileceği iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Rotterdam kentinde dün akşam yaşanan olayda araç içerisinde rahatsız olduğu düşünülen kişinin defalarca vurulduğu ortaya çıktı.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde dün akşam yaşanan olayda araç içerisinde rahatsız olduğu düşünülen kişinin defalarca vurulduğu ortaya çıktı. Araç içinde vurulan kişinin Türk olabileceği iddia edildi.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam’ın Feyenoord bölgesinde dün akşam 21:00 sularında meydana gelen olayda park halindeki aracın içinde ağır yaralı halde bulunan şahıs tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay, yoldan geçen görgü tanıklarının Paralelweg’de park halindeki gri renkli aracın içerisinde rahatsız bir adam gördüklerini bildirmesiyle ortaya çıkarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısın bir çok defa ateşli silahla vurulduğunu tespit etti.
Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeden kişinin kimliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türk kökenli olduğu iddia ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptıHastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Eskişehir'de hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Hastanede şok görüntü! Maskesiz koronavirüs testi yaptı
Cam şişede torpil patlattılar! 3 çocuk yaralandı
Cam şişede torpil patlattılar sonrası korkunç!
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
Gökova Körfezi'nde deprem hareketliliği
'Ebu Hanzala' kod adlı DEAŞ üst düzey yöneticisi Halis Bayancuk hakkında karar verildi
'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında karar verildi
Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Korktuğunuz kapınıza gelmesin
'Korktuğunuz kapınıza gelmesin'
Minik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildi
Minik Davut'un kahreden ölümü! Saniye saniye kaydedildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.