HABER

Hollanda'da bıçaklı saldırı: Yaralanan 3 çocuğun durumu iyi, saldırgan hâlâ yakalanamadı

30.11.2019 14:07 | Son Güncelleme

Lahey kentinde Cuma akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişinin 18 yaşından küçük olduğu açıklandı. Çocuklar hastaneden taburcu edildi, saldırgan ise henüz yakalanamadı.

Hollanda'da bıçaklı saldırı: Yaralanan 3 çocuğun durumu iyi, saldırgan hâlâ yakalanamadı

Hollanda'nın Lahey kentinde Cuma akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Üçü de 18 yaşından küçük olduğu belirtilen çocukları yaralayan saldırgan henüz yakalanamadı.

Cuma akşamı Lahey'in en büyük alışveriş caddelerinden biri olan Grote Marktstraat'ta meydana gelen saldırıda yaralanan 3 çocuk, tedavilerinin ardından gece yarısı hastaneden taburcu edildi.

Polis, gençlerin ailesi ile sürekli temasta olduklarını bildirdi. Gençlerin birbirlerini tanıyıp tanımadığı açıklanmadı.

"Black Friday" (Kara Cuma) kampanyaları nedeniyle mağazaların açık olduğu sırada gerçekleşen saldırı sonrası, Hudson's Bay mağazasının etrafı polis tarafından çembere alındı.

Mağaza sözcüsü, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Sokakta bıçaklanan 2 genç kız, panik içinde mağazaya girdiler" dedi.

Sokakta yürürken olayı gören bir başka tanık da, yaşananları, "İki kızın çığlık atarak koştuğunu gördüm. Bir adam kaçıyordu. Adeta bir çita gibi hızlı koşuyordu. İnsanlar onu tutmaya çalıştı ama başaramadılar" diye anlattı.

Olayın ardından Lahey Emniyet Müdürlüğü, saldırı ile ilgili olarak, 45-50 yaşlarında, kıvırcık saçlı, hafif koyu tenli ve koşu kıyafetleri giymiş bir kişinin arandığını duyurmuştu. Ancak birkaç saat sonra bu bilginin yanlış olduğu açıklandı.

Saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis, bu kişinin zanlı olmadığını söyledi ancak neden gözaltına alındığını açıklamadı. Lahey polisi, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Polis, olay sırasında görüntü alanlara, bunları kendileriyle paylaşmaları çağrısında bulundu.

PARTNERGönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...Gönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...
Şükran Günü Tatilinde Amerika Kara Kışın EtkisindeŞükran Günü Tatilinde Amerika Kara Kışın Etkisinde
Acı bilanço her geçen gün artıyor... Ölü sayısı 50'ye çıktıAcı bilanço her geçen gün artıyor... Ölü sayısı 50'ye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk'ta bilanço her geçen gün artıyor... Ölü sayısı 50'ye çıktı

Acı bilanço her geçen gün artıyor... Ölü sayısı 50'ye çıktı

Türkiye'deki bazı illerde görülen ve UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı!

UFO sanılan cisim Rus füzesi çıktı!

Surinam devlet başkanı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Devlet başkanına 20 yıl hapis!

Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı! Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

İngiltere ve Hollanda'dan sonra Brezilya’da da bıçaklı saldırgan dehşeti

Bir günde üçüncü olay! Peş peşe bıçaklı saldırılar

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu

Kara Cuma alışverişi izdihama neden oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.