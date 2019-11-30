Hollanda'da bıçaklı saldırı: Yaralanan 3 çocuğun durumu iyi, saldırgan hâlâ yakalanamadı

Sokakta yürürken olayı gören bir başka tanık da, yaşananları, "İki kızın çığlık atarak koştuğunu gördüm. Bir adam kaçıyordu. Adeta bir çita gibi hızlı koşuyordu. İnsanlar onu tutmaya çalıştı ama başaramadılar" diye anlattı.

Cuma akşamı Lahey'in en büyük alışveriş caddelerinden biri olan Grote Marktstraat'ta meydana gelen saldırıda yaralanan 3 çocuk, tedavilerinin ardından gece yarısı hastaneden taburcu edildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde Cuma akşamı meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 3 kişinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Üçü de 18 yaşından küçük olduğu belirtilen çocukları yaralayan saldırgan henüz yakalanamadı.

Olayın ardından Lahey Emniyet Müdürlüğü, saldırı ile ilgili olarak, 45-50 yaşlarında, kıvırcık saçlı, hafif koyu tenli ve koşu kıyafetleri giymiş bir kişinin arandığını duyurmuştu. Ancak birkaç saat sonra bu bilginin yanlış olduğu açıklandı.

Saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis, bu kişinin zanlı olmadığını söyledi ancak neden gözaltına alındığını açıklamadı. Lahey polisi, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Polis, olay sırasında görüntü alanlara, bunları kendileriyle paylaşmaları çağrısında bulundu.