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Hollanda'da çiftçiler bakanın evinin önüne hayvan gübresi döktü

29.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda hükümetinin, tarım sektöründe hayvan sayısının azaltılmasına yol açacak yeni azot planını protesto etmek amacıyla çiftçiler tarafından başlatılan protesto gösterileri büyüyor.

Hollanda'da çiftçiler bakanın evinin önüne hayvan gübresi döktü

Hollanda hükümetinin, tarım sektöründe hayvan sayısının azaltılmasına yol açacak yeni azot planını protesto etmek amacıyla çiftçiler tarafından başlatılan protesto gösterileri büyüyor.

Salı akşamı traktörler otoyolları trafiğe kapatan çiftçiler Doğa ve Azot Bakanı Christianne van de Wal'ın evini basarak, buradaki bir polis aracını tahrip etti.

Çiftçiler, bir tank içindeki hayvan gübresini de bakanın evinin önüne döktü.

Hollanda hükumeti tarafından 2 hafta önce açıklanan yeni azot planı, tarımdan kaynaklanan amonyak salımının ortalama yüzde 40 azaltılmasını öngörüyor.

Plana göre, doğa koruma alanları civarındaki tarımsal faaliyetler de yüzde 70 oranında azaltılacak.

Çiftçiler, Hollanda ekonomisinin önemli kollarından biri olan tarım ve hayvancılığa büyük darbe vuracağı gerekçesiyle bu plana karşı çıkıyor.

Çiftçilere göre planın uygulanması hem hayvan sayısını azaltacak hem de çok sayıda insan işsiz kalacak.

Bu nedenle planı protesto etmek için geçen hafta kitlesel gösteriler düzenleyen Hollandalı çiftçiler, dün de sokaklardaydı.

Traktörlerle otoyolları kapatan ve saman balyalarını ateşe veren çiftçiler, gece Doğa ve Azot Bakanı van de Wal'ın evine gitti.

Doğa ve Azot Bakanı van de Wal

Planın kabul edilmesinden sonra bakanın evinin önünde bir polis ekibi görevlendirilmişti.

Salı gecesi çiftçiler bu polis ekibinin oluşturduğu barikatı yıkarak bir ekip otosunu da tahrip etti.

Polis memurları, "güvenlikleri bulunmadığı" gerekçesiyle çiftçilere müdahale etmedi.

Hollandalı çiftçiler bakanın evinin önüne bir tank dolusu hayvan gübresi boşalttı.

O sırada Bakan van der Wal'ın evde olmadığı ancak eşi ve çocuklarının içeride bulundukları belirtildi.

Gece boyunca ülkenin değişik noktalarında gösterilerini sürdüren çiftçiler, polis araçlarını lastiklerini patlatıp, saman balyalarını ateşe verdi.

Emniyet Genel Müdürü Willem Woelders, çiftçilerin davranışının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Çiftçilerin protesto gösterisi yapma hakkı bulunduğuna işaret eden Woelders, "Ancak son gösteriler çizgiyi aştı, suç işleniyor. Sesinizi duyurmak isteyebilirsiniz ama bu olanlar göz korkutucu" dedi.

Hollanda Temsilciler Meclisi'ndeki siyasi partiler de, çiftçi eylemlerinin "kontrolden çıktığını" belirterek, genel kurulda acil tartışma çağrısında bulundu.

Muhalefetteki İşçi Partisi (PvdA), Madrid'deki NATO zirvesinde bulunan Başbakan Mark Rutte'nin, derhal ülkeye dönmesini istedi.

PvdA'ya göre Hollanda'da durum tamamen kontrolden çıkıyor.

Başbakan Rutte ise Madrid'de yaptığı açıklamada çiftçilerin saldırgan tutumunu eleştirerek, "Bu gözdağı kabul edilemez" diye konuştu.

Gösteri yapmanın yasal bir hak olduğunu söyleyen Hollanda Başbakanı, ancak bunun yasaları çiğnemeden yapılması gerektiğini savundu.

Rutte, "Belediye önünde lastik yakmak, sürücülerin korkutulması, otoyollara gübre serpilmesi tehlikeli durumlar yaratıyor. Bu gösteri hakkının çok ötesinde, sınırı aşan bir durum" dedi.

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