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Hollanda'da Covid önlemleri protestosu çatışmaya dönüştü, polis göstericilere ateş açtı: 7 yaralı, onlarca gözaltı

20.11.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rotterdam kentinde Cuma akşamı düzenlenen Covid önlemlerini protesto gösterisi kontrolden çıktı. Polis, otomobilleri ateşe verip, dükkanları yağmalayan göstericilere ateş açtı. 7 kişinin yaralandığı olayların ardından kentte "acil durum" ilan edildi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Breda kentinde de bugün Covid önlemleri ve aşı karşıtı protesto gösterileri düzenlenecek. Hollanda'dan Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da Covid önlemleri protestosu çatışmaya dönüştü, polis göstericilere ateş açtı: 7 yaralı, onlarca gözaltı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Cuma akşamı düzenlenen Covid önlemlerini protesto gösterisi kontrolden çıktı.

Polis, otomobilleri ateşe verip, dükkanları yağmalayan göstericilere ateş açtı. 7 kişinin yaralandığı olayların ardından kentte "acil durum" ilan edildi.

Hollanda hükümeti, vaka sayılarının hızla artması nedeniyle geçen hafta kısmi kapanma kararı almıştı.

Hükümetin, aşısız kişilere yönelik kısıtlamaları daha da genişletmeyi gündemine alması üzerine yüzlerce kişi, protesto için Cuma akşamı Rotterdam'ın merkezinde toplandı.

Önce sessiz başlayan gösteri akşamın ilerleyen saatlerinde giderek kontrolden çıkmaya başladı.

Göstericiler, yasak olmasına rağmen ağır havai fişekler patlatmaya başladı. Polisin uyarısı üzerine, bu kez hedef onlar oldu. Göstericiler havai fişek ve taşlarla polise saldırdı.

Yerel saatle 21:00 sıralarında durumun giderek kontrolden çıkması üzerine, çevre illerden polis takviyesi istendi.

Yaklaşık 400 takviye ekip ve TOMA'lar Rotterdam'ın merkezine ulaştı.

"Özgürlük" sloganları atan topluluk, polis araçlarını ve çevredeki otomobilleri ateşe vererek, dükkanları yağmalamaya başladı.

Rotterdam

Bu sırada gazeteciler de hedef alındı. Göstericiler, bir gazetecinin kamerasını kırdı.

Polis önce havaya uyarı ateşi açtı ancak saldırı ve yağmanın devam etmesi üzerine, göstericileri hedef aldı.

Reuters haber ajansına konuşan bir polis sözcüsü, polisin "durum hayati tehlike arz ettiği için" göstericilere ateş açtığını söyledi.

Gösteri gece 01:00'e doğru kontrol altına alınabildi.

Aralarında polislerin de bulunduğu en az 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

'**Acil durum**' ilan edildi

Rotterdam Belediyesi, sabah saatlerine kadar "acil durum" ilan etti. Onlarca kişi gözaltına alındı.

Polis, olaylara karışan çok sayıda kişinin eşgalinin belirlendiğini ve gözaltıların devam edeceğini bildirdi.

Ulusal Suç Araştırma Departmanı, polisin göstericilere ateş açmasının araştırılacağını açıkladı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Breda kentinde de bugün Covid önlemleri ve aşı karşıtı protesto gösterileri düzenlenecek. Polis, her iki kentte de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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