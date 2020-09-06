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Bir yılda sokağa 17 bin kişi tuvaletini yaptı, 2,4 milyon Euro ceza aldı

06.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Hollanda'da geçen yıl kamuya açık alanlarda işeyen 17 bin kişiye yaklaşık 2,4 milyon euro para cezası verildi. Sivil toplum örgütlerine göre, kentlerde yeterli umumi tuvalet bulunmaması nedeniyle, özellikle sağlık sorunu bulunan kişiler, sokağa işemek zorunda kalıyor.

Bir yılda sokağa 17 bin kişi tuvaletini yaptı, 2,4 milyon Euro ceza aldı

Hollanda medyasına göre, sokağa işeyenlere para cezaları, Amsterdam ve Rotterdam gibi büyük kentlerin aksine, daha küçük yerleşim yerlerindeki kişilere verildi.

Terschelling, Valkenburg ve Schouwen - Duvenland gibi gibi küçük köy ve kasabalar, nüfusa oranla en fazla sokağa işeme cezası verilen yerler oldu.

Hollanda'da kamusal alanlardaki tuvalet sayılarının arttırılması nedeniyle, 2014 yılına göre, sokağa işeme oranlarında düşüş yaşandığı belirtiliyor. 6 yıl önce, 20 binden fazla kişi, kamusal alanda ihtiyaç giderdiği için para cezasına çarptırılmıştı.

Yaşlı ve mesane hasatalarının sorunlarıyla ilgilenen 13 sivil toplum kuruluşuna göre, belediyeler umumi tuvalet sağlama konusunda geçmişe göre daha iyi durumda olsa da, hala bu konuda sorunlar devam ediyor.

Hollanda'da kamusal alanlarda umumi tuvalet eksikliği yüzünden hala mesane hasatalarının dörtte biri evden çıkmaya korkuyor.

UMUMİ TUVALETLERDE ARTIŞ

Amsterdam Belediyesi, yaşlı ve mesane hastalarından gelen şikayetler üzerine geçen yıl polis karakolu be kütüphanelerdeki 26 tuvaleti halkın kullanımına açtı.

Başkent Amsterdam'da 2017 yılında sokağa işediği için para cezası verilen Geert Piening adlı kadın, bu karara itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı. Kentte o dönem erkekler için 35' kadınlar için ise sadece 2 umumi tuvalet bulunduğunu belirten Hollandalı kadın, 140 euroluk para cezasını ödemeyeceğini söyledi.

Ancak mahkeme, kamuya açık alanlarda bulunan psiuvarlara kadınların da işeyebileceğini savunarak, Hollandalı kadının 140 euroluk cezayı ödemek zorunda olduğuna hükmetti.

Bu karara Hollanda'daki kadın örgütleri tepki göstererek, pisuvara işeme protestoları düzenledi. Artan tepkiler üzerine çok sayıda belediye, özellikle kadınların ve mesane hastalarının zor durumda kalmasını önlemek için yeni bir umumi tuvalet politikası uygulama kararı aldı. Özellikle kent merkezinde, umumi tuvalet sayılarında son yıllarda ciddi artış gözleniyor.

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