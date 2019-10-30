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Hollanda'da inşaat sektörü çalışanlarından hükümet karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 20:13 | Son Güncelleme

Ülkenin farklı kentlerinden binlerce inşaat sektörü çalışanı, hükümetin kimyasal içerikli PFAS maddeleri ve azot oksit emisyonları ile ilgili belirlediği standartları protesto etti - Gösteride 26 kişi gözaltına alındı

LAHEY (AA) - Hollanda'da binlerce inşaat sektörü çalışanı, hükümetin topraklarda bulunan kimyasal içerikli poli ve perfloroalkil (PFAS maddeleri) ile azot oksit emisyonlarıyla ilgili uyguladığı standartları protesto etmek üzere bir araya geldi.

Lahey kentindeki Malieveld Meydanı'nda yapılan protestoya, ülkenin farklı kentlerinden gelen binlerce gösterici katıldı.

Yüzlerce inşaat aracıyla otoyolları kullanarak gösterinin yapıldığı meydana gelen göstericiler, sabah trafiğinde ülke genelindeki farklı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

İnşaat sektörü çalışanları, hükümet tarafından belirlenen PFAS ve azot oksit emisyonlarıyla ilgili standartlardan dolayı 10 binlerce inşaat projesinin durma noktasına geldiğine dikkat çekerek, bu durumun çok sayıda şirketin iflasına yol açabileceğine işaret etti.

Göstericiler, "Hollanda'nın tekrar inşaat yapmasını sağla" yazılı pankartları taşıyarak, hükümetin PFAS ve azot oksit emisyonları politikasını acilen değiştirmesi talebinde bulundu.

Diğer yandan Tarım Bakanı Carola Schouten, protestoculara seslendiği sırada yuhalandı.

Protesto sırasında Meclis güzergahı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezindeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

- 26 gösterici gözaltına alındı

Gösterinin yapıldığı meydanın inşaat araçlarıyla dolmasına rağmen meydana gelmeye çalışan göstericiler, polis tarafından şehrin girişinde engellendi. Göstericiler, araçlarını yol üstünde bırakarak meydana doğru yürürken, bazıları da yanlarında getirdikleri piknik masalarını yol üstüne koyarak orada kaldı.

Bu yüzden şehrin girişinde uzun kuyruklar oluştu ve şehre giriş trafiği akşama kadar kapalı kaldı.

Polis, gösterinin sonunda meydanın yanındaki yolu engelleyen ve polise şişe atan göstericilere müdahale ederek, 26 kişiyi gözaltına aldı.

- Hükümetin PFAS maddeleri ve azot oksit emisyonları politikası

Hollanda toprağının büyük bölümünde, altı binden fazla kimyasal madde içeren ve parçalanamayan bir kimyasal grubun ortak adı olan PFAS maddeleri bulunuyor.

Hükümet, bazı PFAS maddelerinin zehirli olmasına karşı önlem amaçlı bundan sonra taşınacak toprağın her kilosunda "çok endişe verici maddeler" içeren PFAS’ın 0.1 mikrogramdan fazlasını içeremeyeceğini belirledi.

Hükümet ayrıca, ülkede azot oksit emisyonlarını azaltmayı planlıyor.

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Hollanda hükümet inşaat sektörü protesto

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