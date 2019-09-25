ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da polis merkezlerinde ırkçılığı, gücün kötüye kullanılması ve zorbalığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "ortaya çıkaran" Fas kökenli Emniyet Müdürü Fatima Aboulouafa açığa alındı.

NRC gazetesindeki haberde, polis merkezlerinde ırkçılığı, gücün kötüye kullanılmasını ve zorbalığı, 6 Haziran'da sosyal medyadan kamuoyu gündemine taşıyan Emniyet Müdürü Aboulouafa'nın, salı günü açığa alındığı belirtildi.

Habere göre, 23 yıldır polis olan ve son bir yıldır da Lahey Polis Teşkilatına bağlı Leiden Polis Merkezinde 130 polisin müdürlüğünü yapan Aboulouafa, diğer yöneticilere göre "çok fazla çatışmacı duruşu olması" ve "varlığının merkezde huzursuzluk oluşturması" nedeniyle açığa alındı.

Hollanda Ulusal Polis Emniyet Genel Müdürü Erik Akerboom'un, geçen yaz Aboulouafa ile konuyla ilgili yaptığı görüşme sonrası bir blogda, "polislerin yanlış hareketlerinin şikayet edilmesine rağmen yöneticilerin buna müdahale etmemesinin kabul edilemez ve acı verici olduğu" açıklamasında bulunduğu belirtildi.