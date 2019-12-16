Hollanda'da kadın sünneti artıyor!

Temsilciler Meclisi, kadın sünnetinin, "ağır bir istismar" olduğunu belirterek, kesinlikle sona erdirilmesini istiyor.

Kadın sünneti, Hollanda'da özellikle Somali kökenli aileler arasında çok yaygın. Rotterdam Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Pharos Bilgi Merkezi'nin araştırmasına göre, sünnetli kadın sayısı sanıldığından daha fazla.

Hollanda'da 2012 yılında 29 bin sünnetli kadın bulunurken, 2018 yılı başlarında bu sayının 41 bin civarında olduğu belirlendi. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaklaşık 5 bin genç kadının sünnet edilme tehlikesi var.

Kadın sünneti nedeniyle yetişkin kadınlar ve kız çocukları arasında genital sakatlanmalar da giderek artıyor.

Afrika kökenli ailelerin çoğu, kızlarını sünnet ettirmek için, geldikleri ülkelere gidiyor.

Kadın sünnetine karşı mücadele eden ve kendisi de bir sünnet mağduru olan Somalilandlı eski bakan ve doğum hastanesi yöneticisi Edna Adan İsmail, "sünnet tatillerine" son verilmesini istiyor. İsmail, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, her yıl, "sünnet tatili" için aileleriyle birlikte Afrika'ya giden çok sayıda genç kadının kanama sonucu öldüğünü söyledi.