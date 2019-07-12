ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da bir mahkeme, De Volkskrant gazetesinin muhabiri Huid Modderkolk'un yazdığı dijital casuslukla ilgili kitapta "devlet sırlarının" bulunduğu paragrafın değiştirilmesine hükmetti.

Yerel basında çıkan haberlerde, mahkemenin, Modderkolk'un ekim ayında çıkması beklenen "Savaş var fakat kimse görmüyor" adlı kitabında Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD) ile ilgili yazdığı paragrafın, güvenlik gerekçesiyle değiştirilmesi kararını verdiği belirtildi.

Mahkemenin kararında, AIVD ile ilgili paragrafta bir operasyonla ilgili çok fazla detay bulunduğundan bazı kişilerin hayatını tehlikeye atmaya yönelik makul gerekçelerin olduğu, bu nedenle düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasının haklı bulunduğu ifade edildi.

Modderkolk'un kararı yüksek mahkemeye taşıyıp taşımayacağı henüz bilinmiyor.

AIVD, kitabın bir paragrafında devlet sırlarının bulunduğu ve bu yüzden bazı kişilerin hayatının tehlikeye gireceği gerekçesiyle paragrafın değiştirilmesini istemişti. Bunun üzerine Modderkolk'un yaptığı bazı değişiklikleri yeterli bulmayan AIVD durumu mahkemeye taşımıştı.

