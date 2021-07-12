HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'da vaka sayıları günlük 10 bini geçti, Başbakan Rutte erken gevşeme için halktan özür diledi

Hollanda'da vaka sayıları günlük 10 bini geçti, Başbakan Rutte erken gevşeme için halktan özür diledi

12.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 26 Haziran'dan itibaren koronavirüs önlemlerinin büyük ölçüde gevşetilmesi nedeniyle hata yaptıklarını belirterek, halktan özür diledi.

Hollanda'da vaka sayıları günlük 10 bini geçti, Başbakan Rutte erken gevşeme için halktan özür diledi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 26 Haziran'dan itibaren koronavirüs önlemlerinin büyük ölçüde gevşetilmesi nedeniyle hata yaptıklarını belirterek, halktan özür diledi.

Başbakan Rutte, "Mümkün olabileceğini düşündüğümüz şeyler uygulamada yanlış çıktı. Bu konuda bir değerlendirme hatası yaptık ve hayal kırıklığına uğradık. Bunun için özür dileriz" dedi.

Başbakan, Cuma günü yeniden kısmi kapanma kararını açıkladığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmasının haksızlık olduğunu vurgulayarak, medya mensuplarından da özür diledi.

Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile birlikte alınacak önlemlere yoğunlaştıkları için basın toplantısına yeterince iyi hazırlanmadıklarını söyledi.

Hükümet, vaka sayılarının günlük ortalama 500 civarına gerilemesi üzerine, 4 Temmuz'da planlanan, gevşeme adımını 26 Haziran'a çekme kararı almıştı.

Meclis toplanıyor

Kapalı alanlarda maske zorunluluğuna son veren ve gece hayatının yeniden başlamasını sağlayan gevşeme sonrası, Hollanda'da Covid vakaları hızla artmaya başladı.

Geçen hafta sonu Hollanda'daki vaka sayıları günlük 10 bini geçerek, 25 Aralık'taki düzeye ulaştı. Vaka sayılarındaki hızlı artışın, koronavirüs delta varyantı ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Geçen hafta 6 Eylül'e kadar tatile giren Hollanda Temsilciler Meclisi, yoğun vaka artışları üzerine, Çarşamba günü olağanüstü toplanma kararı aldı.

Meclis, Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (RIVM) ve hükümet verileri ışığında, vaka artışı ve alınacak önlemler tartışacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce kişi sokaklara döküldüYüzlerce kişi sokaklara döküldü
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Koronavirüs pandemisinde yeni kabus! Yeni varyant tespit edildiKoronavirüs pandemisinde yeni kabus! Yeni varyant tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri sahafta ele geçirildi: Çöpten buldum, 25 yıldır bende

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

Kilise duvarı üzerinde tepki çeken görüntüler!

Hava durumu ile ilgili kritik uyarı: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Hava durumu ile ilgili kritik uyarı: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Euro 2020 finali için sert tepki

Euro 2020 finali için sert tepki

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyon!

Liderliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyon!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.