Hollanda'da düzenlenecek "Hazreti Muhammed" konulu karikatür yarışması Pakistan'da protesto edildi.

Cuma namazı sonrası başkent İslamabad'ın Abpara bölgesindeki Lal Camisi önünde toplanan Pakistanlılar, Hollanda Büyükelçiliği önüne yürümek istedi.

Birleşik Eylem Hareketi (MMA), Müslüman Öğrenciler Birliği (MSO), Tahrik-i Lebbeyk gibi örgütlerin öncülüğünde toplanan protestocuların yürüyüşü polis tarafından engellenmek istendi.

Polis barikatlarını yer yer aşarak yürüyüşlerine devam eden yaklaşık 3 bin kişilik grubun, elçiliklerin bulunduğu diplomatik bölgeye girmesine izin verilmedi.

Hollanda ve Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders aleyhine sloganlar atan grup, karikatür yarışmasının engellenmemesi halinde Hollanda Büyükelçiliğinin kapatılması talebinde bulundu.

Hollanda'nın Özgürlük Partisi lideri Wilders, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Hollanda Parlamentosunda Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışması düzenleyeceğini söylemişti.

Wilders'e İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin de tepki göstermiş ve bu girişimi, "farklı din mensupları arasında nefret tohumları ekmeye ve tahrik etmeye çalışan provokatif bir yarışma" olarak nitelendirmişti.

