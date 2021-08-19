Hollanda'nın Kabil Büyükelçiliği personeli Afgan çalışanlara haber vermeden binayı terk etti

Hollanda'nın Kabil Büyükelçiliği personelinin, ABD askerlerinin "acil durum" çağrısı üzerine, yerel çalışanlara haber vermeden binayı terk ettiği ortaya çıktı.

Pazartesi sabahı bomboş bir binayla karşılaşan Afgan personel, tüm resmi evrakları yok etti. Afgan çalışanlar, tahliyelerinden sorumlu personelin kendilerine hiçbir haber vermeden ortadan kaybolduğunu söyledi.

Kabil Büyükelçilği'nde görevli 35 yaşındaki Afgan çalışan, yaşadıkları hayal kırıklığını Hollanda medyasına anlattı.

Pazartesi sabahı, 35 yerel personelin bomboş bir binayla karşılaştığını belirten Afgan çalışan, "Bize hiçbir şey söylemeden çekip gitmişler" dedi.

Nisan ayından itibaren, tehlike olasılığında uygulanacak acil durum yöntemlerini sorduklarını vurgulayan Afgan personel, her defasında "Bunun için çok erken" yanıtı aldıklarını söyledi.

Hala kendi durumlarına ilişkin somut bir adım atılmadığını belirten Afgan çalışan, "Hollandalılardan bizi de yanlarında götürmelerini o kadar çok istedik ki…Meslektaşlarım ve ben çok korkuyoruz. Evlerimizi terk ettik, her şeyimizi geride bıraktık. Adres değiştirip duruyoruz çünkü Taliban'ın bizi bulmasından korkuyoruz" diye konuştu.

'Büyükelçilik çalışanları güvenli bir sığınağa yerleştirildi'

Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kabil Büyükelçiliği çalışanlarının Pazar gecesi ABD askerleri tarafından havaalanındaki güvenli bir sığınağa yerleştirildiğini bildirdi.

Sözcüye göre, sığınakta cep telefonları çalışmadığı için yerel personelle iletişim kurulamadı. Sabah saatlerinde Afgan çalışanlara ulaşılabildi.

Hollandalı yetkililer, yerel çalışanlardan, tahliyeye kadar evlerinde kalmalarını istedi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bu insanların ve ailelerinin tahliyesi için çalışıyoruz. Onları güvenli bir şekilde havaalanına götürmeye çalışıyoruz. Bugün onları tahliye etmek amacıyla bir uçuş planlandı" dedi.

Hollanda, Kabil'de görevli diplomatik personeli Çarşamba gecesi Amsterdam'a geri getirdi. Hollandalı personeli taşıyan uçakta 16 Belçikalı, 2 Alman ve 2 İngiliz görevli de yer aldı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, tahliyeler için bugün 62 güvenlik görevlisi ile birlikte bir grup yeni büyükelçilik çalışanını Kabil'e gönderdi.

Hollanda hükümeti için çalışan 166 Afgan vatandaşı ile aileleri tahliye edilecek. Bu kişilerin geçici istihdamı için Groningen kentindeki Zoutkamp kasabasında bir kışla kuruldu.

