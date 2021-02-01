Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden Trouw, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin kapatılmasını istedi

Trouw gazetesinin yönetici ve yazar kadrosu tarafından hafta sonu kaleme alınan, "PVV anayasayı ihlal ediyor" başlılıklı başyazıda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrıştırıcı söyleminin, Hollanda politikasına da yansıdığı belirtildi. PVV lideri Wilders ve Demokrasi Forumu Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet'in "son derece ayrımcı açıklamalarına" artık şaşılmadığı vurgulanan başyazıda, "Irkçılık ve ayrımcılık asla normal hale gelmemeli" denildi. Hollanda Anasayası'nın 1. maddesinin, her türlü ayrımcılığı yasakladığına işaret edilen yazıda, aşırı sağcı partilerin seçim programlarının, anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Anketlerde ikinici sırada yer alan Wilders liderliğindeki PVV'nin "Hollanda'yı İslam'dan arındırmak istediğini" anımsatan Trouw gazetesi; Kuran'ın yasaklanması, camilerin kapatılması ve çifte uyruklu kişilerin oy kullanma hakkına son verilmesi gibi vaatlerin, "ırkçı seçim programında yer alan" başlıklardan bazıları olduğuna dikkati çekti. Gazete, "Bu açık ayrımcılık ve insanlara eşit olmayan muamele girişiminin artık neredeyse hiç rahatsızlık yaratmıyor. Görünüşe göre bu 'yeni normal' oldu. Ama bu asla normalleşmemeli ve sorgulanmalıdır" görüşüne yer verdi.

AŞIRI SAĞCI CP'86 PARİTİSİ 1998'DE KAPATILMIŞTI Holland'da CP'86 adlı aşırı sağcı partinin, 1998 yılında "yabancı daşmanlığını kışkırttığı" gerekçesiyle savcılık tarafından kapatılarak yasaklandığı anımsatılan yazıda, aynı sürecin, anayasayı ihlal eden PVV için de işletilmesi istendi. Savcılığa, aşırı sağcı partinin kapatılarak yasaklanması konusunda inisiyatif alması çağrısı yapılan başyazıda, seçim sonrası PVV ile işbirliği mesajı veren Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri de eleştirilerek, şöyle dendi: "Demokrasilerde seçimler, çoğunluğu elde etmek ve gücü paylaşmak için yapılır. En az onun kadar önemli olan bir başka konu dq, demokraside azınlıkların çoğunluğun keyfiliğine karşı korunmasıdır. Bu nedenle, PVV gibi bir partiyle işbirliği yapmak asla mümkün olmamalıdır." WILDERS: BAŞIMA ÖDÜL KOYDULAR Aşırı sağcı lider Wilders, gazetenin çağrısına, Twitter mesajı ile tepki gösterdi. Trouw yönetimini, "başına ödül koymakla" suçlayan Wilders, "İstediğiniz bu mu? Size göre, bir parti İslam'ı eleştirdiği için yasaklanmalı, radikal Müslümanlar kuş kadar özgür olmalı. Başıma bir şey gelirse, sizin de elleriniz de kan olacak" dedi.