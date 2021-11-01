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Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısında rekor artış

01.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi'nin (IND) verilerine göre, ülkeye sığınma başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısında rekor düzeyde artış yaşanıyor. Resmi verilere göre 2018 yılından bu yana Hollanda'dan sığınma isteyen Türk vatandaşlarının sayısı yılda 1300'ü geçmedi. Ancak bu yıl içerisinde iltica başvurusu yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı şu ana kadar 2250'yi aştı.

Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısında rekor artış

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) verilerine göre, ülkeye sığınma başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısında rekor düzeyde artış yaşanıyor.

Resmi verilere göre 2018 yılından bu yana Hollanda'dan sığınma isteyen Türk vatandaşlarının sayısı yılda 1300'ü geçmedi.

Ancak bu yıl içerisinde iltica başvurusu yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı şu ana kadar 2250'yi aştı.

Hollanda yetkilileri, sadece yılın ilk 9 ayında 1814 Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğunu açıkladı, bu rakamın dahi "rekor" olduğunu söylüyor.

IND'ye göre, bu yıl Hollanda'ya sığınma başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı düzenli olarak artıyor.

Türk vatandaşları, Suriye ve Afganistan'dan gelenlerin ardından Hollanda'daki en büyük sığınmacı grubunu oluşturuyor.

Amsterdam

Türkiye kökenliler ülkedeki en büyük etnik grup

Resmi rakamlara göre, 17 milyon nüfuslu Hollanda'da Türkiye kökenli göçmenler, en büyük etnik grubu oluşturuyor. Hollanda vatandaşlığını seçenler hariç toplam 427 bin 562 Türk vatandaşı bulunuyor.

Bunların büyük bölümü, aile birleşimi yoluyla Hollanda'ya gelenlerden oluşuyor.

Hollanda Mülteciler Konseyi'nden Martijn van der Linden, Trouw gazetesine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde yavaşlayan başvuruların yeniden arttığını söyledi.

Van der Linden'de göre, son dönemde çok sayıda Türk vatandaşı Hollanda'nın yanı sıra, Almanya ve Fransa'ya iltica başvurusu yapıyor.

Hollandalı uzmana göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Avrupa Birliği ülkelerine sığınma başvurusunda bulunanların ağırlıklı olarak Fethullah Gülen yapılanmasına mensup kişilerden oluşurken, halen Kürtler ve muhaliflerin de aralarında bulunduğu farklı kesimlerden talep geliyor.

"Şimdi çok daha fazla insan risk altında ve gerçekten korkacak bir şeyleri var" diyen Hollanda Mülteciler Konseyi Sözcüsü Martijn van der Linden de Trouw gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gazeteciler, öğretmenler, insan hakları avukatları, hatta sivil toplumla ilgili herkes tutuklanma riskiyle karşı karşıya. Bunlar genellikle yüksek eğitimli kişiler. Kürtler ve hatta bir şekilde siyasi olarak aktif olan hiçkimse güvende değil. Hollanda bu başvuruların yüzde 98'ini kabul ediyor."

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