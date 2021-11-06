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Hollanda'yı 2 milyon euro dolandıran memur, parayı 'zor durumdaki seks işçisi kadınlara' verdiğini söyledi

06.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı'na bağlı Trafik Su İdaresi çalışanı bir erkek memur, 2012 - 2019 yılları arasında düzenlediği sahte belgelerle çalıştığı kurumu yaklaşık 2,3 milyon euro dolandırdı.

Hollanda'yı 2 milyon euro dolandıran memur, parayı 'zor durumdaki seks işçisi kadınlara' verdiğini söyledi

Hollanda'da Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı'na bağlı Trafik Su İdaresi çalışanı bir erkek memur, 2012 - 2019 yılları arasında düzenlediği sahte belgelerle çalıştığı kurumu yaklaşık 2,3 milyon euro dolandırdı.

Ramon van S. aslı 48 yaşındaki memur, sahte fatura sayesinde zimmetine geçirdiği paranın 1,6 milyon eurosunu, internet üzerinden tanıştığı ve "zor durumda oldukları için acıdığını" söylediği seks işçisi kadınlara aktardı.

Savcılık, zimmete para geçirme ve dolandırıcılık gerekçesiyle van S.'nin 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Zutphen Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesine göre, Hollandalı memur 2012 - 2019 yılları arasında düzenlediği 312 fatura aracılığıyla, çalıştığı kurumu 2,3 milyon euro dolandırdı.

Ramon van S. adlı memur bu paranın 1,6 milyon eurosunu, "muhtaç durumdaki seks işçisi kadınlara" aktardı.

Kadınlarla bir eskort sitesi üzerinden tanışan Hollandalı memur, onların zor durumda olmasından etkilendiğini ve maddi destek vermeyi kararlaştırdığını söyledi.

Bazı kadınlarla sadece bir kez birlikte olduğunu anlatan van S., "Asıl amacım bu değildi. O aralar evliliğim kötü gidiyordu. İlgi ve iltifat arıyordum" dedi.

Kadınlara para ödemeye başladıktan sonra, geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini ve tamamen merhametinin kurbanı olduğunu söyleyen Ramon van S., "Bazı kadınlar para vermezsem, eşime ve çocuklarıma zarar verecekleri tehdidinde bulundu. Aslında ben yaptığım iyiliğin kurbanı oldum" diye konuştu.

Savcılık, van S.'nin para ödediği kadınların mahkemeye çağrılmasını istedi. Kadınlardan biri, polis sorgusunda, Hollandalı memurun çok cömert olduğunu anlattı.

Seks işçisi kadına göre, ne kadar kendilerini acındırırlarsa, van S., o kadar çok para gönderiyordu.

Seks işçisi kadın, "Sonra para istemeye devam ettik. Hiç hayır demedi" dedi.

Savcıya göre, zanlı devletten çaldığı paranın sadece 300 - 400 bin eurosunu elinde tuttu.

Bu parayı da akşam yemeği, tatiller, evde tadilat ve yeni araba almak için kullandı.

Kurumda operasyonel danışma görevlisi olan Hollandalı memur, 15 bin euroya kadar ödeme onayı yetkisine sahipti.

Van S., kendi hazırladığı sahte faturalarla her defasında bu tutarı kendi hesabına aktardı.

Bu hesaptan da, internet sitesi üzerinden tanıştığı seks işçisi kadınların hesaplarına doğrudan havale yaptı.

Trafik ve Su İdaresi'nde 1998'ten itibaren çalışmaya başlayan Hollandalı memurun yaptığı dolandırıcılık, 2019 yılında bir iş arkadaşının çifte ödeme yapılan bir faturayı araştırmaya başlaması sonucu ortaya çıktı.

Ödeme yapıldığı belirtilen şirketin muhasebecisinin, devlet dairesi ile hiçbir iş yapmadıklarını ve ödeme almadıklarını belirtmesi üzerine, Ramon van S. suçunu itiraf etti.

Savcı, Ramon van S,'nin 6 ayı ertelemeli toplam 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Avukatı, zanlının işinden olması, evini kaybetmesi ve eşinden boşanması nedeniyle zaten ağır bir bedel ödediğini savunarak, hapis cezasının ertelenmesini istedi.

Mahkeme, 2 hafta içinde davaya ilişkin kararını açıklayacak.

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