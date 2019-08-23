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Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Umut Şimşek, Hollywood gülünde olmazsa olmaz kriterin diş rengi olduğunu söyledi.

Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat

Diş Hekimi Umut Şimşek, “Günümüzde estetik kaygılar ve beklentiler tıp alanında olduğu gibi diş hekimliği alanında da artmıştır. Bu amaçla çeşitli estetik materyallerin geliştirilmesi ve kullanımı ile estetik olarak çarpıcı gülüşler ortaya çıkarılmaktadır.

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Hollywood gülüşünde hastanın yüz, burun, dudak, çene, diş ve dişeti yapısı değerlendirilerek hastaya en ideal gülüş tasarlanır. Bu gülüş tasarımında amaç daha genç, dinamik ve dolu bir gülüşü yakalayacak şekilde dişlere müdahale etmektir. Yaşlılık, hatalı ve yanlış fırçalama, dişlerde uygulanan eski dolgular zaman içinde dişlerin daha kısa görünmesine ve aşınmasına sebep olabilmektedir. Hollywood gülüşünde ön dişler ve özellikle üst çenede öndeki iki diş uzun yapılmaktadır. Dinamik görüntüyü sağlamak için yanak bölgesine doğru uzanan dişler içeride ise daha dışarı konumlandırılır ve öndeki dişlerle uyumlu bir kavis çizecek şekilde porselen uygulamalar yapılır. Tabi ki Hollywood gülüşünü sağlamada olmazsa olmaz kriter diş rengidir. Daha beyaz, daha ışıltılı ve şeffaf porselenlerin kullanımı gülüşü adeta tamamlamaktadır. Burada hasta ve hekim iş birliği yaparak renk skalasından kendisine en uygun olan, hastanın hayalindeki diş rengine birlikte karar verirler” dedi.

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Hollywood gülüşü laminaların, cam seramik tam kuronlar, zirkonyum alt yapılı porselenler, metal destekli protezler ve implant uygulamaları ile sağlanabildiğini ifade eden Dt. Şimşek, “Ancak sıklıkla lamina, tam seramik kuronlar ve zirkonyumlar kullanılmaktadır. Hollywood gülüşü için hastalar isteklerini bilerek diş hekimlerini ziyaret etmelidirler. İşlem öncesinde radyografik yani röntgen muayenesi ve klinik değerlendirmeden sonra estetik ve anatomik koşulların sağladığı ölçüde bir ön tasarım yapıldıktan sonra gülüş tasarımına hasta ve hekim birlikte karar verirler. Bu işlemlerde hastalar en uygun materyalin ne olduğu, hangi dişlere müdahale edilmesi gerektiği, süreç ve tedavi hakkında ayrıntılı bilgi için diş hekimlerine danışmalıdırlar” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hollywood gülüşü Hollywood gülüşü diş rengi

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