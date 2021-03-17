Hollywood yanağı estetik uygulamaların bir kombinasyonudur!

Hollywood yanağı yüz şeklini, yüz güzelliğini ve çekiciliğini sağlamada en önemli faktörlerden biridir. Altın oran hesaplamalarına göre yanakların sahip olması gereken ideal oranları vardır. Altın orandaki en önemli kriterlerden biri yanak ve çenenin üçgen bir şekil oluşturmasıdır. Böylece yüz estetik açıdan daha hoş, daha çekici ve daha genç görünür.

Hollywood yanağı olarak da bilinen yanak estetiği, yüz hatlarının köşeli olduğu ve yanaklarda yağ yastıklarının fazla olduğu durumlarda yüze üçgen bir görünüm vermek için uygulanır. Bu işlem elmacık kemiklerini büyütmek ve yüz hatlarını daha orantılı hale getirmek için yanaktaki fazla yağ alınarak ve yanak keskinleştirilerek uygulanır. Hollywood yanağı ile yüzde estetik açıdan çok tatmin edici sonuçlar elde ediliyor.

YANAKLARDA GÖRÜNEN YARA İZİ OLUŞMAZ

Hollywood yanağı estetiği, ağız içinde açılan 1 santimlik kesi ile yanaklardaki fazla yağların alınması esasına dayanır. Bu uygulamadan sonra yüzde herhangi bir şekilde kesi izi kalmaz. Basit gibi görünen bu ameliyatta cerrahın tecrübesi kritik önem taşır. Yanaklardan alınması gereken yağ miktarı ile çeneye verilecek şeklin doğru bir şekilde planlanması gerekir.