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Hollywood yanağı estetik uygulamaların bir kombinasyonudur!

Betül Songur Betül Songur 17.03.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Hollywood yanağı estetik uygulamaların bir kombinasyonudur!

Hollywood yanağı estetiği hakkında bilinmesi gerekenleri anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, operasyon sonrası iyileşme süreci hakkında bilgi verdi.

Hollywood yanağı yüz şeklini, yüz güzelliğini ve çekiciliğini sağlamada en önemli faktörlerden biridir. Altın oran hesaplamalarına göre yanakların sahip olması gereken ideal oranları vardır. Altın orandaki en önemli kriterlerden biri yanak ve çenenin üçgen bir şekil oluşturmasıdır. Böylece yüz estetik açıdan daha hoş, daha çekici ve daha genç görünür.

Hollywood yanağı olarak da bilinen yanak estetiği, yüz hatlarının köşeli olduğu ve yanaklarda yağ yastıklarının fazla olduğu durumlarda yüze üçgen bir görünüm vermek için uygulanır. Bu işlem elmacık kemiklerini büyütmek ve yüz hatlarını daha orantılı hale getirmek için yanaktaki fazla yağ alınarak ve yanak keskinleştirilerek uygulanır. Hollywood yanağı ile yüzde estetik açıdan çok tatmin edici sonuçlar elde ediliyor.

YANAKLARDA GÖRÜNEN YARA İZİ OLUŞMAZ

Hollywood yanağı estetiği, ağız içinde açılan 1 santimlik kesi ile yanaklardaki fazla yağların alınması esasına dayanır. Bu uygulamadan sonra yüzde herhangi bir şekilde kesi izi kalmaz. Basit gibi görünen bu ameliyatta cerrahın tecrübesi kritik önem taşır. Yanaklardan alınması gereken yağ miktarı ile çeneye verilecek şeklin doğru bir şekilde planlanması gerekir.

Bu operasyon, özellikle genç kadınlarda mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar. Genetik olarak tombul, yuvarlak veya kare yüz görünümüne sahip olan veya aşırı yağlı yuvarlak, geniş ve sarkık yanakları olan 20-30 yaş grubundaki kadınlar, olduklarından daha yaşlı ve sürekli yorgun görünebilirler. Bu yağ yastıkçıkları ve dolgun yüz görünümü nedeniyle en ufak bir stres, üzüntü ve yorgunluk kişinin gerçekte olduğundan daha yorgun görünmesine neden olur. Bu nedenle yanak bölgesindeki yağlar nedeniyle kalın, kare veya yuvarlak yüz hatları olan herkes bu cerrahi işlemi rahatlıkla yaptırabilir. Hollywood yanağı olarak bilinen yanak estetiği, hastalara sadece daha genç bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda farklı ve estetik çizgilerle ince ve son derece çekici bir yüze sahip olma imkanı sağlar.

OPERASYON SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Ağızda yanak bölgesinde küçük dikişler olduğu için ilk gün sıvı gıdalar tercih edilmelidir. Ertesi gün, yavaş yavaş normal yemeğe geçilebilir. Ayrıca sütürlerin ilk 3 gün gargara ile steril tutulması gerekir. Küçük dikişler dikiş yapılan bölgede hemen hemen hiç ağrıya neden olmadığından hastalar bazen ağızda dikişler olduğunu unuturlar. Ameliyatı takiben dikişler birkaç gün içinde tamamen kendiliğinden çözülür. Yanak bölgesindeki hafif hassasiyet de birkaç gün içinde kaybolur; hatta çoğu hasta ameliyattan hemen sonra sosyal aktivitelerine devam edebilir. Uygulamanın etkileri 3 hafta içinde görünür hale gelir.

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