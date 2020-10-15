Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi

Kötü şöhretli sosyetik seks kulübü Snctm’in New York’ta, koronovirüs pandemisine rağmen seks partisi düzenlemeyi planladığı aktarıldı.

Page Six’in haberine göre seks kulübü her ne kadar partiyi önce iptal etse de parti planını yeniden uygulamaya koydukları belirtildi.

Gywneth Paltrow ve Bill Maher gibi Hollywood yıldızlarıyla anılan seks kulübü geçen ay sessiz sedasız küçük ev etkinlikleri düzenledi ve Cadılar Bayramı için de ayrı parti planladığı öne sürüldü.

Gruba dair bilgi veren kaynak, "Geri döndüklerinden bu yana düşük profillerini koruyorlar ve bu yeni dünyada güvenli bir şekilde ev sahipliği yapmanın yolunu arıyorlar. Aradan döndüklerinden beri iki etkinlik düzenlediler ve bunların hepsinde binaya giren herkese hızlı Kovid testi yapıldı" diye aktardı.

Kara Ölüm temalı olacağı söylenen Cadılar Bayramı partisinde kapıda korumalar ve Kovid testi yapacak doktor ekibi olacağı belirtildi. Grubun kapasitesini 30 kişiyle sınırladığı söylendi.

Kısa süre önce kulübün düzenlediği partiye girişin yaklaşık 3 bin 750 dolar (yaklaşık 27 bin TL) olması bomba etkisi yaratmıştı.

Öte yandan dünyanın pek çok yerinde halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle kalabalık grupların bir araya gelmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Daha önce Birleşik Krallık’ta "karantina" temasıyla düzenlenen partiler gündeme gelmiş ve epey tepki toplamıştı.

Ayrıca Avustralya’da da Polis Akademisi’nde parti veren öğrenciler yakalanmış ve soruşturmaya tabii tutulmuştu.

