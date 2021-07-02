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Honda Civic HB Hibrit olarak gelecek

02.07.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, sınıfının önde gelen modeli Civic Hatchback'in yeni neslinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Honda'nın en yeni hibrit modeli olan Civic Hatchback, e:HEV logosuyla Avrupa’da 2022 yılının sonbaharında satışı sunulacak. Civic Hatchback e:HEV ile birlikte marka, 2022 yılına kadar Avrupa’daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak.

Honda Civic HB Hibrit olarak gelecek

Honda, Hatchback sınıfının öncü modeli Civic’in 11’inci nesline ait ilk görüntüleri yayınladı. Yeni neslinde standart olarak e:HEV logosunu taşıyacak olan Civic Hatchback, Honda’nın hibrit ürün gamına eklenen en yeni model olarak öne çıkıyor. Tamamen yenilenen 5 kapılı yeni Honda Civic Hatchback, 50 yıllık mirasından gelen konfor ve görünümüyle dikkat çekiyor. Honda’nın Avrupa pazarında önemli bir oyuncusu olan Civic, kullanım kolaylığı sunan donanım özellikleriyle her zamanki gibi fark yaratıyor.

Honda Civic HB-1

1972'deki lansmanından bu yana, 170 ülkede 27 milyondan fazla satışı gerçekleşen Honda Civic modeli dünya çapındaki müşteriler tarafından beğeni ile karşılandı. Bu başarının tamamen yeni Civic modeli ile devam etmesi beklenirken; hibrit motorlu Civic Hatchback e:HEV 2022 yılının sonbaharından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Honda’nın e:TECHNOLOGY markası altında yer alan e:HEV ( hibrit elektrikli araç) logosu taşıyan yeni Civic Hatchback, Honda’nın hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olacak. Honda mühendisliği ve tasarım felsefesinin en başarılı örneklerinden biri olan e:HEV teknolojisini sunan Civic Hatchback ile birlikte marka, 2022 yılına kadar Avrupa’daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak.

Honda Civic HB

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Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında 2020 yılında satışa sunulan CR-V, kısa süre önce satışa çıkan Jazz ve Jazz Crosstar ve bu yılın sonlarında satışa çıkması planlanan tamamen yenilenen HR-V modellerinden tanınan ve geniş çapta beğeni toplayan hibrit motor teknolojisi, yeni Civic Hatchback sahiplerine de eğlencenin, performansın ve verimliliğin mükemmel bir karışımı bir sürüş deneyimi vaat ediyor.


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Honda
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