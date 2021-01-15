Honda HR-V İngiltere pazarından çekilebilir

Marka tarafından hala resmi bir açıklama gelmedi. Ancak web sitelerden yavaş yavaş eksiliyor olması modelin tekrar bu pazarda çıkmayacağının bir göstergesi olabilir. Şimdilik, 21.990 € fiyatıyla Almanya'da ve 26.130 € ile İspanya pazarında satılmaya devam ediyor. HR-V, İtalya’da 29.200 € ve Fransa’da ise 25.100 €’dan satışa sunuluyor. Donanım seviyesi olarak ise model LX, Sport, EX ve EX-L olmak üzere dört farklı seviye sunuyor. Tüm modeller 141 HP ve 172 Nm tokr üreten 1.8 litrelik i-VTEC dört silindirli benzinli motor sunuluyor. Model CVT şanzıman ve önden çeker olarak satışa sunuluyor.

