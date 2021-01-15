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Honda HR-V İngiltere pazarından çekilebilir

15.01.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Honda HR-V İngiltere pazarından çekilebilir

Yeni nesil Honda HR-V'nin bu yılın sonlarında piyasaya çıkması beklenirken, otomobil üreticisi Birleşik Krallık'taki mevcut yinelemenin fişini çemiş gibi görünüyor.

Marka tarafından hala resmi bir açıklama gelmedi. Ancak web sitelerden yavaş yavaş eksiliyor olması modelin tekrar bu pazarda çıkmayacağının bir göstergesi olabilir. Şimdilik, 21.990 € fiyatıyla Almanya'da ve 26.130 € ile İspanya pazarında satılmaya devam ediyor. HR-V, İtalya’da 29.200 € ve Fransa’da ise 25.100 €’dan satışa sunuluyor. Donanım seviyesi olarak ise model LX, Sport, EX ve EX-L olmak üzere dört farklı seviye sunuyor. Tüm modeller 141 HP ve 172 Nm tokr üreten 1.8 litrelik i-VTEC dört silindirli benzinli motor sunuluyor. Model CVT şanzıman ve önden çeker olarak satışa sunuluyor.

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