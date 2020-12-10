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Honda meraklılarına kötü haber: Civic Type-R üretimi durduruldu

10.12.2020 13:32 | Son Güncelleme:
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Honda meraklılarına kötü haber: Civic Type-R üretimi durduruldu

Honda, Civic Type R'ın üretimini durdurdu. Yeni nesil Civic modelinin üretiminin bir kısmını Kuzey Amerika'da yapılıyordu. Geri kalanın ise Asya bölgesindeki lokasyonlara kaydırılacağı açıklanmıştı. Civic Type-R üretimi neden durdu?

Civic Type R üretimi durduruldu haberi geldi. Üretimler diğer bölgelerde devam ederken, güncel jenerasyonun Sedan versiyonu Türkiye'de, hatchback gövde tipine sahip örnekleri ise İngiltere'de imal ediliyor. Honda, Birleşik Krallık’taki Civic Type-R üretimini durdurdu. Civic Type-R üretimi neden durdu? Honda’nın üretimi durdurmasının sebebi neydi?

Honda meraklılarına kötü haber: Civic Type R üretimi durduruldu

CIVIC TYPE-R ÜRETİMİ NEDEN DURDURULDU?

Marka, Civic Type-R modelinin üretiminin durdurulması haberlerine karşı açıklama yaptı. Durdurma kararının arkasındaki sebepler COVID-19 vakaları, yıl sonu tatili öncesi yoğunluk ve Brexit dolayısıyla zaten en az bir gün olarak duraklatılan Type R imalatı, parça tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan ötürü daha da uzun bir süre beklemeye alınacak. Birleşik Krallık'ta Brexit anlaşması üzerine çalışan hükûmet görevlisi Michael Gove, yaşanan sorunları "Gecikmelerin sebebi küresel faktörlerdir. Yılın bu zamanında insanlar stok yapmaya çalışıyorlar ve bence bunu tek bir sebebe bağlamak mümkün değil." Şeklinde açıkladı.

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