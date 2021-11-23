Honda, yayalara mesaj ile uyarı gönderecek

2017 yılında Softbank ile Honda arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre bağımsız 5G teknolojisi aktif bir şekilde kullanılacak.

İsmi “araçtan her şeye” olarak adlandırılan hücresel V2X teknolojisi sonunda kullanıma açılıyor. Böylece otomobiller neredeyse tüm ekipmanlarla iletişim kuracak.

Yeni teknoloji ile birlikte araçlar tarafından görülebilen yayalar cep telefonlarına mesaj alabilecek. Bu mesaj 5G yoluyla hızlı bir şekilde uyarı olarak gönderilecek. Yani mesajı açıp okumadan ziyade ekranda bir uyarı butonu belirecek. Böylece kaza riski büyük oranda azalacak.

5G TEKNOLOJİSİ BU HIZI SAĞLAYACAK

Yeni hücresel teknolojinin sınırları sadece bunlardan ibaret değil. Aynı zamanda başka bir şeritten gelecek olan araçlar diğer yayaları uyarabilecek. Bunların anlık bir şekilde yapılabilmesi son derece önemli. 5G teknolojisi bu hızı sağlayacak gibi görünüyor. Honda yayalara mesaj atarak 5G teknolojisinin aslında çok daha geniş kapsamlı kullanılabileceğini göstermek istiyor olabilir.

Yapılan açıklamalara bakılırsa 31 Mart 2022 tarihinden önce Honda markasının bu teknolojiyi yaygınlaştırmak istediği görülüyor. Böylece kazalar büyük oranda azaltılacak. Ancak her yerde 5G baz istasyonlarının yer almaması en büyük eksikliklerden bir tanesi.

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