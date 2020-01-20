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  4. Honduras, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak

Honduras, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:18 | Son Güncelleme

Honduras, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Hondudiario.com internet sitesinin haberine göre, Hernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Honduras Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak." ifadesini kullandı.

Hernandez, kararın, Latin Amerika'da Hizbullah'ın varlığına ve faaliyetlerine yönelik hassasiyetlerini yansıttığını vurguladı.

"Arjantin tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayda geçen 1994'deki AMIA saldırısını da hatırlatan Hernandez, Hizbullah'ın Latin Amerika'daki varlığına dikkati çekti.

Hernandez, kararın, güvenlik politikalarının bir parçası olduğunu dile getirdi.

8 Aralık 2019'da İsrail Amerikan Konseyinde konuşma yapan Hernandez, Hizbullah terör örgütünün uluslararası arenada sebep olduğu güvenlik tehditleri ve suçlarındaki rolünü anımsatmıştı.

- AMIA saldırısı

"Arjantin tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayda geçen AMIA saldırısı 1994'te düzenlenmişti.

Saldırıda 85 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıdan İran istihbaratı ve Hizbullah sorumlu tutulmuştu.

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Mauricio Macri, geçen yıl Hizbullah'ın ülkede terör örgütü olarak tanınabilmesi için, terörizm ve finansmanı ile bağlantılı örgütlerin eylemlerini önlemeyi amaçlayan, Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi (Repet) oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

O dönem Arap Arjantinli Varlıklar Konfederasyonu (Fearab), Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanınmasına izin veren kararnamenin imzalanmasını "endişe verici" bulmuştu.

Fearab tarafından Macri'ye gönderilen mektupta, kararnamenin Arjantin halkının yararına olmadığı belirtilmiş ve bu ABD ve İsrail'in dış politikalarını "kör bir şekilde uygulamak" olarak değerlendirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hizbullah Honduras Juan Orlando Hernández terör

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