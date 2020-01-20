Honduras, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak

"Arjantin tarihinin en kanlı saldırısı" olarak kayda geçen 1994'deki AMIA saldırısını da hatırlatan Hernandez, Hizbullah'ın Latin Amerika'daki varlığına dikkati çekti.

Hondudiario.com internet sitesinin haberine göre, Hernandez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Honduras Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlayacak." ifadesini kullandı.

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Mauricio Macri, geçen yıl Hizbullah'ın ülkede terör örgütü olarak tanınabilmesi için, terörizm ve finansmanı ile bağlantılı örgütlerin eylemlerini önlemeyi amaçlayan, Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi (Repet) oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

O dönem Arap Arjantinli Varlıklar Konfederasyonu (Fearab), Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanınmasına izin veren kararnamenin imzalanmasını "endişe verici" bulmuştu.

Fearab tarafından Macri'ye gönderilen mektupta, kararnamenin Arjantin halkının yararına olmadığı belirtilmiş ve bu ABD ve İsrail'in dış politikalarını "kör bir şekilde uygulamak" olarak değerlendirilmişti.

