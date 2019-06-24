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Honefter Yaylası’ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Trabzon’un Düzköy ilçesi Honefter Yaylası’nda son bir haftada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 ineğin ölmesi yayla halkını tedirgin ediyor.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri yayladaki inek ölümleri ile ilgili henüz net bir bilgileri olmadığını ifade ederken, ölen hayvanlardan alınan parçaların Samsun’daki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Laboratuvarı’na tahlil için gönderildiğini ifade ettiler.

Honefter Yaylası’ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyor

Trabzon’un Düzköy ilçesi Honefter Yaylası’nda son bir haftada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 ineğin ölmesi yayla halkını tedirgin ediyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri yayladaki inek ölümleri ile ilgili henüz net bir bilgileri olmadığını ifade ederken, ölen hayvanlardan alınan parçaların Samsun’daki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Laboratuvarı’na tahlil için gönderildiğini ifade ettiler. Yetkililer, Yanıkara Hastalığı’ndan şüpheleniyor

Bu yaylada ilk kez görülüyor
Yayla sakinlerinden Fehmi Civelek, yaptığı açıklamada “Buraya hayvanların geleli bir hafta oldu. 3 tane hayvan ölümü yaşandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ölümler üzerine bölgede hayvanlara ilaçlama çalışması başlattı. Hayvan ölümlerinin neden kaynaklandığı belli değil. Çok koyun geliyor buralara. Bu koyunların büyük baş hayvanların bulunduğu yere gelmesi yasaktır. Hastalığın bu koyun sürülerinden geldiğini düşünüyoruz” derken, 1 yaşındaki sığırı ölen 78 yaşındaki Hatice Civelek “Benim 1 yaşında bir ineğim öldü. Hayvan önce topallamaya başladı. Sonrasında da sabaha hiç görülmedik bir şekilde ayakları kütük gibi oldu, öldü. Bu yaşıma kadar hiç böyle bir şey başımıza gelmedi. Neden öldüğünü anlayamadım. Benden sonra bir kadının daha büyük bir ineği öldü. Yaylamızda şuana kadar 3 tane inek öldü. Diğer hayvanlarda bir sıkıntı yok ama korkuyorum. Devletimizden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

Ölümlerin kesin nedeni yapılacak tahliller sonrası belli olacak
Yayladaki ölümlerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yayladaki inekler tek tek aşılanırken, ölümlerin yaylada bulunan hayvanların yediği bir ottan olabileceği tahmin ediliyor. Yanıkara Hastalığı’ndan şüphelenen yetkililer, ölümlerin kesin nedeninin yapılacak tahlillerden sonra belli olacağını ifade ediyor.

Yanıkara Hastalığı
Sığırlarda Yanıkara hastalığı ölümcül bir hastalık olup sığırların otlandığı alanlarda toprakta yaşayan bazı bakteriler aracılığı ile sığırlara bulaşıp sığırların kaslarında şişlikler oluşturarak sığırların hareket etmesine engel oluyor. Eğer ki hastalık fark edilmez ise bakteriler hayvanın vücudunda sürekli artış sağlıyor ve vücudun tüm bölümlerine yayılıyor. Bunun sonucunda sığırlar hayatlarını kaybedebiliyor.

Honefter Yaylası’ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyor

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