Hong Kong polisinden ’çete karşıtı’ gösteriye yasak

Hong Kong polisi hükümet karşıtı göstericilere saldıran çetelere karşı yapılacak olan planlı gösteriye yasak getirdi. Protesto organizatörleri, polisin yasak getirmesine rağmen yürüyüşlerine devam etme kararı aldı.

Hong Kong’un batısında bulunan Yuen Long kasabasındaki tren istasyonunu Pazar sabahı basan elleri sopalı ve yüzleri maskeli saldırganların hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırarak 45 kişiyi yaralaması kamuoyunda öfkeyle karşılanmıştı. Olay yerine geç gelen polis, olaylara müdahale etmekte geciktiği için eleştirilere maruz kalmıştı.

Eylemciler Cumartesi günü, saldırıların gerçekleştiği Yuen Long kasabasında protesto düzenlemeyi planlamıştı. Ancak Hong Kong polisi protestocuların köylülere yönelik misilleme saldırısı gerçekleştirmelerinden korktuklarını söyleyen bir itiraz mektubu yayınladı. Mektupta polis, yürüyüşe katılanların köylülerle fiziksel çatışmalar yaşayacağına, köylülere ve kasabadaki diğer insanlar için tehlike oluşturacağına inanmak için sebepleri olduğunu ifade etti.

Protesto organizatörleri, göstericilerle polis arasında yeni bir çatışma ihtimaline rağmen yürüyüşlerine devam etme kararı aldı. Polise izin başvurusunda bulunan aktivist Max Chung, kendisine katılıp katılmama kararını bireylere bıraktığını belirterek, "Ben şahsen yürüyeceğim" dedi.

