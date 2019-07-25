HABER

Hong Kong polisinden ’çete karşıtı’ gösteriye yasak

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Hong Kong polisi hükümet karşıtı göstericilere saldıran çetelere karşı yapılacak olan planlı gösteriye yasak getirdi.

Hong Kong polisi hükümet karşıtı göstericilere saldıran çetelere karşı yapılacak olan planlı gösteriye yasak getirdi. Protesto organizatörleri, polisin yasak getirmesine rağmen yürüyüşlerine devam etme kararı aldı.
Hong Kong’un batısında bulunan Yuen Long kasabasındaki tren istasyonunu Pazar sabahı basan elleri sopalı ve yüzleri maskeli saldırganların hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırarak 45 kişiyi yaralaması kamuoyunda öfkeyle karşılanmıştı. Olay yerine geç gelen polis, olaylara müdahale etmekte geciktiği için eleştirilere maruz kalmıştı.
Eylemciler Cumartesi günü, saldırıların gerçekleştiği Yuen Long kasabasında protesto düzenlemeyi planlamıştı. Ancak Hong Kong polisi protestocuların köylülere yönelik misilleme saldırısı gerçekleştirmelerinden korktuklarını söyleyen bir itiraz mektubu yayınladı. Mektupta polis, yürüyüşe katılanların köylülerle fiziksel çatışmalar yaşayacağına, köylülere ve kasabadaki diğer insanlar için tehlike oluşturacağına inanmak için sebepleri olduğunu ifade etti.
Protesto organizatörleri, göstericilerle polis arasında yeni bir çatışma ihtimaline rağmen yürüyüşlerine devam etme kararı aldı. Polise izin başvurusunda bulunan aktivist Max Chung, kendisine katılıp katılmama kararını bireylere bıraktığını belirterek, "Ben şahsen yürüyeceğim" dedi.

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Kan davası cinayetinin zanlıları Adana’ya getirildiKan davası cinayetinin zanlıları Adana’ya getirildi
İçişleri Bakanlığı: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.