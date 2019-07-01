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Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesine karşı çıkan binlerce kişi, Hong Kong’un 1997 yılında Çin idaresine geçmesinin yıl dönümü için sabah saatlerinde düzenlenen kutlamalarda eylemlerini sürdürdü.

Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesine karşı çıkan binlerce kişi, Hong Kong’un 1997 yılında Çin idaresine geçmesinin yıl dönümü için sabah saatlerinde düzenlenen kutlamalarda eylemlerini sürdürdü. Göstericiler, el arabaları ve metal sopalarla yasama meclisine saldırdı.
Hong Kong’da geçtiğimiz haftalarda suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı için başlayan protestolar Hong Kong yönetimine geri adım attırmış ve yasa tasarısı askıya alınmıştı. Hong Kong’un 1997 yılında Çin idaresine geçmesinin yıl dönümü için sabah saatlerinde sokaklara akın eden protestocular eylemlerine kutlamalar sırasında da devam etti. Suçluların, Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına öfkelenen göstericiler meclisin camlarını kırdı. Eylemcilere dağılması uyarısında bulunurken, protestocuların dağılmaması halinde güç kullanacaklarını dile getirdi. Polis, kendini siyah kıyafetin yanı sıra maske ve şapkalarla kamufle eden bazı göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.
Hong Kong lideri Lam, kendinden önce ülkenin liderliği görevini yürüten eşi ile beraber haftalar sonra ilk kez anma töreni için kamuoyunun karşısına çıktı. “Son aylarda yaşanan olaylar halk ve hükümet arasında anlaşmazlıklar ve tartışmalara neden oldu. Bir siyasetçi olarak bu yaşananlar bana toplumsal duyguları doğru bir şekilde anlamam gerektiğini hatırlattı” diyen Lam, hükümetin yönetim şeklini değiştirmesi ve daha çok gence söz hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.
Eylemlere katılan 24 yaşındaki bir gösterici, barışçıl yolların işe yaramadığını gören halkın daha aktif olduğunu söyledi.
Bir milyondan fazla kişi, Hong Kong’un Pekin destekli lideri Carrie Lam’e karşı yükselen öfke ve hayal kırıklığı sonucu 3 haftadır sokağa çıkıyor. Suçluların anakarada Komünist Parti kontrolündeki mahkemelerde yargılanmasının önünü açacak, ancak şimdilik askıya alınmış iade tasarısının karşıtları lider Lam’ın geri adım atmaması halinde merhametli olan Hong Kong yasalarının sonunun geleceğini belirtiyor. Yolları bariyerlerle kapatan göstericiler, finans merkezini çalışamaz hale getirdi.
Hong Kong, protesto özgürlüğü ve bağımsız yargı gibi anakarada bulunmayan bazı özgürlüklerin devam etmesine imkan tanıyan “1 ülke, 2 sistem” formülü ile Çin’e dahil olmuştu. Pekin ise, Hong Kong’a müdahale iddialarını reddediyor. Hong Kongluların büyük bir kısmı, merkezi hükümetin kontrolüne giden "acımasız yolda" iade tasarısının son madde olduğunu iddia ediyor.

Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

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