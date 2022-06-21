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Hong Kong'un simgesiydi... Yüzen dev restoran battı!

21.06.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong’un simgelerinden Jumbo Floating Restaurant’ın (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi’nde başka bir bölgeye taşındığı sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle battığı bildirildi.

Hong Kong'un simgesiydi... Yüzen dev restoran battı!

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin simge yapılarından "Jumbo Floating Restoran" (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi'nde battı.

Restoranın bağlı olduğu "Aberdeen Restaurant Enterprises" şirketinden yapılan açıklamada, yüzen restoranın yıllık bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtildi.

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Açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 2020'de kapatılan restoran hizmette olmasa da bakımlarının yapılmak zorunda olduğu ve bu durumun restoran sahiplerini maddi açıdan oldukça zorladığı vurgulandı.

Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BATTI

Açıklamada 14 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde taşınmaya başlanan yüzer restoranın, önceki gün "Paracel" olarak bilinen "Şişa" takımadalarından geçerken "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı ifade edildi.

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Restoranın su alması sonucu yan yatmaya başladığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen restoranın dün battığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerindeki derinliğin en az 1000 metre olduğu bu nedenle kurtarma çalışmasının neredeyse imkansız olduğuna işaret edildi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİ AĞIRLAMIŞTI

Hong Kong'un sembol yapılarından "Jumbo Floating Restoran" aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve aktör Tom Cruise'un de olduğu birçok ünlü ismi ağırlamıştı.

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Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki restoran, 40 yılı aşkın süre Kanton mutfağından yemekler sunmuştu. (AA)

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