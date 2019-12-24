Hong Kong'da Noel akşamı protestoları

Çin'in hazirandan bu yana 6 aydan uzun süre protestolara sahne olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi, hükümet karşıtı göstericilerin Noel gecesi eylemleriyle yeniden karıştı.

South China Morning Post'un haberine göre, protestocular, bölge genelindeki alışveriş merkezlerinde toplanarak sloganlar attı.

Polis, alışveriş merkezleri ve dükkanların yoğunlaştığı Tsim Sha Tsui ve Mong Kok bölgelerinde toplanan göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Göstericilerin polis araçlarına molotof kokteyli atmasının ardından, güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için bir kez daha biber gazı kullandı.

Maske takan bazı göstericiler, trafik ışıklarını kırıp yolları kapatırken bir diğer grup da bir banka şubesinin camlarını indirerek şube girişinde yangın çıkardı.

Güvenlik güçleri, Tsim Sha Tsui bölgesinde Nathan ve Salisbury Caddelerinin kesiştiği yerde bulunan Peninsula Otel yakınlarında toplanan binlerce kişiyi dağıtmak için birkaç kez biber gazına başvurdu.

Protestocular, bir karakola da molotof kokteyli attı.