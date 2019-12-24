HABER

Hong Kong'da Noel akşamı protestoları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 21:38 | Son Güncelleme

Polis alışveriş merkezlerinde slogan atan, sokaklara çıkan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti, iki metro istasyonu kapatıldı

Çin'in hazirandan bu yana 6 aydan uzun süre protestolara sahne olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi, hükümet karşıtı göstericilerin Noel gecesi eylemleriyle yeniden karıştı.

South China Morning Post'un haberine göre, protestocular, bölge genelindeki alışveriş merkezlerinde toplanarak sloganlar attı.

Polis, alışveriş merkezleri ve dükkanların yoğunlaştığı Tsim Sha Tsui ve Mong Kok bölgelerinde toplanan göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Göstericilerin polis araçlarına molotof kokteyli atmasının ardından, güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için bir kez daha biber gazı kullandı.

Maske takan bazı göstericiler, trafik ışıklarını kırıp yolları kapatırken bir diğer grup da bir banka şubesinin camlarını indirerek şube girişinde yangın çıkardı.

Güvenlik güçleri, Tsim Sha Tsui bölgesinde Nathan ve Salisbury Caddelerinin kesiştiği yerde bulunan Peninsula Otel yakınlarında toplanan binlerce kişiyi dağıtmak için birkaç kez biber gazına başvurdu.

Protestocular, bir karakola da molotof kokteyli attı.

Metroyu işleten şirketten yapılan açıklamada, Tsim Sha Tsui ve Mong Kok bölgelerindeki istasyonların kapatıldığı, trenlerin bu istasyonlarda durmayacağı belirtildi.

- Başyöneticiden "güvenli Noel" dileği

Diğer yandan, Başyönetici Carrie Lam, sosyal medyada paylaştığı 10 saniyelik videoda, Noel'in neşe dolu bir gün olduğunu belirterek, Hong Konglulara "barış içinde, güvenli ve mutlu bir Noel" diledi.

Hong Kong'da 7'nci ayına giren protestolar, gösterilerin başlama nedeni olarak görülen suçluların Çin'e iadesi tasarısının Hong Kong hükümeti tarafından resmi olarak iptal edilmesi dahil atılan adımlara rağmen dinmek bilmiyor.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz! Rus hokeyciler yürek hoplattı: Hepiniz bunu bekliyordunuz!
Kavala'nın AİHM Kararına Rağmen Tahliye Edilmemesine TepkilerKavala'nın AİHM Kararına Rağmen Tahliye Edilmemesine Tepkiler
İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayiniİskenderun Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel ayini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hong Kong protesto

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'Cumhuriyet Gazetesi önüne el bombası atalım' demişti! Akit TV soruşturmasına yetkisizlik kararı

Akit TV soruşturmasında yeni gelişme

Son dakika! Adana'da otomobil sele kapıldı! Kaybolan 2 kişiden iyi haber geldi

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Son dakika! Adana'da sağanak yağış nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.