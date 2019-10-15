Hong Kong'da protestoculardan ABD'ye yasa çağrısı

Organizatörler, protestolara 130 bin kişinin katıldığını açıkladı ancak polis katılımcı sayısının 25 bin olduğunu duyurdu. Bazı katılımcılar, maske takma yasağına rağmen protestolara maskeyle katıldı.

Bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR Corps, polisin havaalanına giden merkez istasyonda birkaç protestocuya müdahale etmesi sonrası istasyonda tren seferlerine bir süreliğine ara verildiğini duyurdu.

ABD'ye Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı geçirmesi çağrısı yapılan gösterilerde, bazı protestocuların ABD bayrağı taşıdığı görüldü.

South China Morning Post'da yer alan habere göre, toplandıkları Chater Garden parkına sığmayan on binlerce protestocu, Hong Kong'un merkezindeki yolları doldurdu. Bazı göstericiler, geç saatlerde Hong Kong merkezindeki yollara barikat kurdu ve çevik kuvvetle karşı karşıya geldi.

ANKARA/HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren hükümet karşıtı protestolarda, katılımcılar ABD'ye Hong Kong'daki yetkililere yaptırım olasılığını doğurabilecek Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı geçirmesi çağrısı yaptı.

Gösterilerde, hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, ABD için "özgürlüğün koruyucusu" ve "dünya düzeninin idarecisi" dedi.

Muhalif milletvekillerinden Joshua Wong Chi-fung, gösteride yaptığı konuşmada, "Umuyorum ki tüm ABD müttefikleri, burada demokrasiyi engellediklerinden dolayı Hong Konglu yetkililere yaptırım uygulamak için yasalar çıkarır." dedi.

Protestonun organizatörlerinden biri yaptığı konuşmada, "Gösterilerimizin amacı, ABD Temsilciler Meclisi üyelerine Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı geçirmeleri konusunda ısrarcı olduğumuzu ve özgürlük konusundaki tutumuzu göstermek. Direniş Hong Kong'un günlük yaşantısının bir parçası oldu. Hong Konglular hakları ve özgürlükleri için mücadele etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Hong Kong'un polis devleti olduğu ileri sürmek "sorumsuzca"

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ise Hong Kong'un polis devleti olduğu yönündeki söylemleri eleştirdi.

Lam, Hong Kong'un polis devleti olduğunu ileri sürmenin "tamamen asılsız ve sorumsuzca" olduğunu belirterek bölgenin polis devleti olmayacağını vurguladı.