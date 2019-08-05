Hong Kong'daki protestolar

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde bugün alınan genel grev kararı nedeniyle Hong Kong havalimanında 200'den fazla uçuş iptal edildi, bölgedeki metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

"South China Morning Post"un haberinde, protestoların sürdüğü Hong Kong'da bugün genel grev kararı alan göstericilerin, sabah saatlerinden itibaren 15 metro durağını işgal ederek metro seferlerinde aksamalar yaşanmasına neden olduğu kaydedildi.

Haberde, Hong Kong Havalimanı çalışanlarının da greve dahil olması nedeniyle en az 209 uçuşun iptal edildiği, havalimanına ulaşımı sağlayan otobüs ve metro hatlarının yollarının kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan, genel grev kararı sonrası basına açıklamada bulunan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'un güvenliği ve refahına yönelik düşüncelerle yapıldığını vurguladığı gösteriler nedeniyle şehrin "çok tehlikeli bir durumun eşiğinde" olduğunu söyledi.

Lam, istifa etmeyi düşünmediğini belirterek, "Şu noktada benim ya da çalışma arkadaşlarımdan birisinin istifa etmesinin durumu düzelteceğini düşünmüyorum." diye konuştu.