Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) bağlı askeri birliklerin, yıllık rutin rotasyon için Hong Kong'a girmeleri, halk arasında farklı tepkilere neden oldu. Hong Kong Yasama Konseyindeki muhalif delegeler, bunun "uyarı", halk arasında ise "olağan" bir durum olduğunu savunanlar var.

ÇHKO birliklerinin, Hong Kong'a sınır kenti Şıncın'dan yerel saatle 04.00'da yıllık rutin rotasyon için Hong Kong'a girdi.

Çin medyası, deniz, hava ve kara birliklerinin 1997'den bu yana yapılan rotasyonun 22'incisini tamamlandığını duyurdu.

Başkanlığını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yürüttüğü Çin Merkezi Askeri Komisyonunun onayıyla yapılan rotasyon işlemiyle gelen yeni askerlerin iyi eğitim aldığına, Hong Kong'da son durum ve ilgili kanunlar hakkında bilgilendirildiklerine ve bir ülke iki sistemi koruyacaklarına işaret edildi.

- Muhalifler, bu hareketi "uyarı" olarak yorumladı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, söz konusu "rotasyona" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hong Kong Garnizonunun, bölgenin uzun vadeli istikrarını koruduğunu ve yasalara göre görevini yerine getirdiğini belirten Rın, kentteki askeri birliklerin öteden beri ulusal egemenliğin, güvenliğin ve bir ülke iki sistemin koruyucusu olduğunu dile getirdi.