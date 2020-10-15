HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hong Kong’ta medya patronu Jimmy Lai’nin ofisine baskın

Hong Kong’ta medya patronu Jimmy Lai’nin ofisine baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Hong Kong’ta demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai’nin ofisine polis tarafından baskın gerçekleştirildi.Hong Kong’ta demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin sabah erken saatlerde ofislerine baskın gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hong Kong’ta demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai’nin ofisine polis tarafından baskın gerçekleştirildi.
Hong Kong’ta demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin sabah erken saatlerde ofislerine baskın gerçekleştirdiğini duyurdu. Lai, polisin avukatlarının ofise gelmesini beklemeden bazı belgelere el koyduklarını belirtti. Baskın, Lai’in 4 Haziran’da gerçekleştirilen izinsiz toplantıya katılma suçlaması kapsamında mahkemeye çıkmasından saatler önce gerçekleştirildi.

Ağustos ayında gözaltına alınmıştı
Hong Kong’da tartışmalı güvenlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 Ağustos’ta gözaltına alınan medya patronu Lai, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Sık sık Çinli yöneticileri ve Hong Kong hükümetini eleştiren 71 yaşındaki Lai’nin sahibi olduğu Apple Daily, Çin ve Hong Kong’daki otoriter yönetim karşıtı yayınlar yapıyor. Lai gözaltına alınırken, sahibi olduğu medya şirketinin genel merkezine de baskın düzenlenmişti.
Lai, 1989 Tiananmen Meydanı protestolarının yıl dönümü nedeniyle geçtiğimiz 4 Haziran’da gerçekleştirilen gece nöbetine katıldığı gerekçesi ile suçlanıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de varÇocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var
Eşinden istediği şey herkesi çok duygulandırdı!Eşinden istediği şey herkesi çok duygulandırdı!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var
Oğullarını öldüren anne ile babadan kan donduran sözler: Tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Mardin'de koronavirüs önlemi! Uygulamalı ders ve stajlar durduruldu
Bir ilde daha koronavirüs önlemi!
Bakan Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.