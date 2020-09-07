Hong Kong'taki eylemlerde 12 yaşında bir çocuğun gözaltına alınması tepkilere sebep oldu

Hong Kong polisinin, seçimlerin ertelenmesi kararına karşı yapılan protestolarda 12 yaşındaki bir kız çocuğunu sert bir mühadale ile gözaltına alması tepkilere sebep oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda polisin sert müdahalesi görülüyor. Ailesi yaptıkları açıklamada, çocuğun yaralandığını aktardı.

Gözaltına alınan çocuğun annesi, polislerden şikayetçi olacağını söyledi. Anne, kızının 20 yaşındaki oğlu ile beraber kırtasiye malzemeleri satın almak için dışarıda olduğunu ve bu esnada da polisten korkup kaçtığını ifade etti.

Olayın ardından Hong Kong polisi, kız çocuğunun gözaltına alındığını doğruladı. Yapılan açıklamada gözaltının çocuğun şüpheli bir şekilde polisten kaçması sebebiyle yapıldığını söylenirken, memurların çocuğu gözaltına alırken gerekli asgari gücün kullanıldığı belirtildi.

Hong Kong hükümeti, halkın polisin protestolara katılmama yönündeki çağrıları görmezden gelerek salgınla mücadele çabalarını riske attığını söyledi. Dün akşam yapılan açıklamada hükümet protestoları kınarken, "Polis bugün haklı görevlerini yerine getirdi ve suçluları yakalamak için kararlı adımlar attı" dedi.